El papa León XIV pide una tregua global de un día por Navidad

VATICANO — El papa León XIV llamó este martes a una tregua global de un día por Navidad y expresó su "gran tristeza" porque " Rusia parece haber rechazado la petición".

"Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz , al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador", declaró el pontífice a los periodistas en la residencia de Castel Gandolfo, cerca de Roma.

"Tal vez nos escucharán y habrá 24 horas de paz en el mundo entero", agregó el papa estadounidense.

"Lo que me entristece particularmente es que Rusia parece haber rechazado la petición de tregua", señaló.

León XIV celebrará el miércoles por la noche su primera misa de Nochebuena desde que fue electo papa antes de pronunciar el jueves a mediodía la tradicional bendición "urbi et orbi", en la que por tradición se refiere a los conflictos en el mundo.

FUENTE: Con informaciòn de AFP