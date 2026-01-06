martes 6  de  enero 2026
El Pentágono revisa la capacidad de soldados mujeres en funciones de combate terrestre

La revisión es realizada por el Instituto de Análisis de Defensa, una organización sin ánimo de lucro, con el fin de "garantizar que se cumplan las normas y que EEUU mantenga el ejército más letal

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a una sesión informativa con los líderes del Congreso bicameral en el Capitolio, el 5 de enero de 2026 en Washington, DC.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Departamento de Defensa de Estados Unidos lleva a cabo una revisión de la eficacia de las mujeres en las funciones de combate terrestre, informó el Pentágono el martes.

Antes de acceder al cargo de secretario de Defensa, Pete Hegseth se mostró en contra de las llamadas políticas "woke" (progresistas), destinadas a promover la igualdad de oportunidades de las minorías, y de que las militares tengan funciones de combate.

La revisión está siendo realizada por el Instituto de Análisis de Defensa, una organización sin ánimo de lucro, con el fin de "garantizar que se cumplan las normas y que Estados Unidos mantenga el ejército más letal", declaró el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, en un comunicado.

"Nuestros estándares para los puestos de armas de combate serán de élite, uniformes y neutros en cuanto al sexo, porque el peso de una mochila o de un ser humano no distingue entre hombres y mujeres", afirmó Wilson.

No a la agenda ideológica

El Pentágono "no comprometerá los estándares para satisfacer cuotas o una agenda ideológica", añadió.

La cadena NPR, que obtuvo un memorándum del Pentágono sobre este tema, informó de que se había pedido a los líderes del Ejército y del Cuerpo de Marines que proporcionaran datos sobre la preparación, el entrenamiento y el rendimiento de los uniformados.

Antes de su nominación como secretario de Defensa, Hegseth dijo durante un episodio del podcast "Shawn Ryan Show" que se oponía a que las mujeres desempeñaran funciones de combate, aunque no a su presencia en las fuerzas armadas en general.

