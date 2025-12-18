jueves 18  de  diciembre 2025
LOTERÍA

El Powerball acumula millonario premio tras un sorteo sin ganador

Aunque el jackpot de US$ 1,250 millones quedó sin dueño, el juego repartió premios millonarios y volverá a sortearse el próximo 20 de diciembre

Un cliente sostiene billetes de la lotería Powerball con un premio mayor de $750 millones en la licorería Bluebird, que ha vendido billetes ganadores en anteriores premios de lotería, en Hawthorne, California, el 25 de agosto de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

Un cliente sostiene billetes de la lotería Powerball con un premio mayor de $750 millones en la licorería Bluebird, que ha vendido billetes ganadores en anteriores premios de lotería, en Hawthorne, California, el 25 de agosto de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

MIAMI — El sorteo del Powerball realizado la noche de este miércoles 17 de diciembre de 2025 no tuvo un ganador del premio mayor, cuyo monto acumulado alcanzó los US$ 1.27 mil millones de dólares, con un valor en efectivo estimado de US$ 579,4 millones para quien opte por el pago único, según información oficial del juego .

A pesar de que ningún boleto logró acertar la combinación completa de los seis números, el sorteo sí dejó ocho ganadores de premios secundarios millonarios en distintos puntos de Estados Unidos.

Lee además
1.10 billones de dólares, con un pago único de $503.4 millones se juegan en la lotería del Powerball para hoy.
ATENCIÓN

Powerball pone a soñar a millones con un premio histórico que podría caer en Navidad
Los billetes de lotería Mega Millions y Powerball se ven en San Gabriel, California, el 19 de julio de 2023. El premio mayor de Powerball alcanzó los mil millones de dólares para el sorteo del 19 de julio de 2023, lo que solo ha ocurrido dos veces antes en la historia del juego.
LOTERÍA

El premio mayor del Powerball alcanza los $1,250 millones y entra en el top histórico

Los números ganadores del sorteo del 17 de diciembre de 2025 fueron: 25 – 33 – 53 – 62 – 66 con la Powerball roja 17 y el Power Play 4X.

Los resultados fueron confirmados por la organización oficial del Powerball.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LottifyApp/status/2001502836056813755&partner=&hide_thread=false

Ocho nuevos millonarios

Cinco boletos vendidos en Connecticut, Pensilvania, Tennessee y Nueva York —tres de ellos en este último estado— acertaron los cinco números blancos (Match 5), obteniendo US$ 1 millón cada uno.

En tanto, otros dos boletos, adquiridos en Arizona y Massachusetts, acertaron el Match 5 con la opción Power Play, lo que elevó su premio a US$ 2 millones cada uno.

En total, el sorteo dejó ocho ganadores con premios millonarios, aun cuando el jackpot principal quedó sin dueño.

Powerball 17-12-25
Resultados oficiales del sorteo del miércoles 17 de diciembre del 2025.

Resultados oficiales del sorteo del miércoles 17 de diciembre del 2025.

¿Qué ocurre ahora con el premio mayor?

Al no haber un ganador del jackpot, el monto acumulado se transfiere íntegramente al próximo sorteo, programado para el sábado 20 de diciembre, lo que podría convertirlo en uno de los cinco premios más altos en la historia del Powerball, de acuerdo con proyecciones publicadas por medios especializados en loterías .

El sorteo de Powerball se transmitirá en vivo a las 10:59 p. m. (hora del Este de EEUU) desde el estudio de sorteos de la Lotería de Florida en Tallahassee, Florida. El sorteo de Powerball también se transmitirá en vivo en Powerball.com.

El récord histórico del Powerball continúa siendo el jackpot de US$ 2,040 millones, ganado en noviembre de 2022 con un boleto vendido en California, el más alto jamás registrado en una lotería de Estados Unidos.

¿Cómo jugar en el Powerball?

Para participar en el Powerball, los jugadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 69, además de un número adicional entre el 1 y el 26, que corresponde a la Powerball roja. El bote acumulado continúa creciendo hasta que haya un ganador, y existen hasta nueve formas de obtener premios. El mayor de ellos se logra al acertar las cinco bolas blancas en cualquier orden junto con la Powerball roja.

La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 24,9. La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,2 millones.

FUENTE: Con información de Redes Sociales/Redacción DLA

Temas
Te puede interesar

Gobierno de EEUU anuncia medidas que prohíben tratamientos de cambios de sexo para menores

Trump niega necesitar permiso del Congreso para atacar narcos en Venezuela: "Son políticos y hacen filtraciones"

Trump insta a Ucrania a "moverse rápido" para alcanzar acuerdo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
DISCURSO

Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
EEUU

Trump defiende que el despliegue militar en las costas de Venezuela "es solo un bloqueo"

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ECOSISTEMA Y DESARROLLO

DeSantis aprueba inversión de $27.4 millones en adquisición de tierras para conservación y protección agrícola en Florida

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, asisten a una ceremonia de firma tras sus conversaciones en el Kremlin de Moscú el 7 de mayo de 2025.
TENSIONES

Rusia y China remarcan alianza con Maduro, se oponen al "peligro" e "intimidación" en el Caribe

El Paseo de la Fama Presidencial de la Casa Blanca en Washington, DC, el 17 de diciembre de 2025.
CASA BLANCA

Trump instala placas en el "Paseo de la Fama Presidencial" con polémica descripción para Obama y Biden

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
Seguridad

Trump niega necesitar permiso del Congreso para atacar narcos en Venezuela: "Son políticos y hacen filtraciones"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
NOVEDOSO

Aeropuerto de Miami estrena sistema biométrico que reduce el tiempo en la verificación de identidad de los pasajeros

Clientes en uno de los mercados de la cadena Walmart .
ECONOMíA

La inflación en EEUU baja en noviembre a 2,7%

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “El niño guerrero”, fundador del grupo terrorista Tren de Aragua.
Crimen organizado

EEUU anuncia cargos contra más de 70 miembros del grupo terrorista Tren de Aragua

Imagen referencial de las diferentes redes sociales que existen. 
ENCUESTA

Casi dos tercios de los votantes estadounidenses apoyan vetar redes sociales para menores