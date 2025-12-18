El Powerball acumula millonario premio tras un sorteo sin ganador

Un cliente sostiene billetes de la lotería Powerball con un premio mayor de $750 millones en la licorería Bluebird, que ha vendido billetes ganadores en anteriores premios de lotería, en Hawthorne, California, el 25 de agosto de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

MIAMI — El sorteo del Powerball realizado la noche de este miércoles 17 de diciembre de 2025 no tuvo un ganador del premio mayor, cuyo monto acumulado alcanzó los US$ 1.27 mil millones de dólares , con un valor en efectivo estimado de US$ 579,4 millones para quien opte por el pago único, según información oficial del juego .

A pesar de que ningún boleto logró acertar la combinación completa de los seis números, el sorteo sí dejó ocho ganadores de premios secundarios millonarios en distintos puntos de Estados Unidos.

LOTERÍA El premio mayor del Powerball alcanza los $1,250 millones y entra en el top histórico

ATENCIÓN Powerball pone a soñar a millones con un premio histórico que podría caer en Navidad

Los números ganadores del sorteo del 17 de diciembre de 2025 fueron: 25 – 33 – 53 – 62 – 66 con la Powerball roja 17 y el Power Play 4X.

Los resultados fueron confirmados por la organización oficial del Powerball.

Ocho nuevos millonarios

Cinco boletos vendidos en Connecticut, Pensilvania, Tennessee y Nueva York —tres de ellos en este último estado— acertaron los cinco números blancos (Match 5), obteniendo US$ 1 millón cada uno.

En tanto, otros dos boletos, adquiridos en Arizona y Massachusetts, acertaron el Match 5 con la opción Power Play, lo que elevó su premio a US$ 2 millones cada uno.

En total, el sorteo dejó ocho ganadores con premios millonarios, aun cuando el jackpot principal quedó sin dueño.

Powerball 17-12-25 Resultados oficiales del sorteo del miércoles 17 de diciembre del 2025. Powerball

¿Qué ocurre ahora con el premio mayor?

Al no haber un ganador del jackpot, el monto acumulado se transfiere íntegramente al próximo sorteo, programado para el sábado 20 de diciembre, lo que podría convertirlo en uno de los cinco premios más altos en la historia del Powerball, de acuerdo con proyecciones publicadas por medios especializados en loterías .

El sorteo de Powerball se transmitirá en vivo a las 10:59 p. m. (hora del Este de EEUU) desde el estudio de sorteos de la Lotería de Florida en Tallahassee, Florida. El sorteo de Powerball también se transmitirá en vivo en Powerball.com.

El récord histórico del Powerball continúa siendo el jackpot de US$ 2,040 millones, ganado en noviembre de 2022 con un boleto vendido en California, el más alto jamás registrado en una lotería de Estados Unidos.

¿Cómo jugar en el Powerball?

Para participar en el Powerball, los jugadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 69, además de un número adicional entre el 1 y el 26, que corresponde a la Powerball roja. El bote acumulado continúa creciendo hasta que haya un ganador, y existen hasta nueve formas de obtener premios. El mayor de ellos se logra al acertar las cinco bolas blancas en cualquier orden junto con la Powerball roja.

La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 24,9. La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,2 millones.

FUENTE: Con información de Redes Sociales/Redacción DLA