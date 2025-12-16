martes 16  de  diciembre 2025
LOTERÍA

El premio mayor del Powerball alcanza los $1,250 millones y entra en el top histórico

El monto corresponde al sorteo programado para el miércoles 17 de diciembre y marca solo la segunda vez en la historia de Powerball

Los billetes de lotería Mega Millions y Powerball se ven en San Gabriel, California, el 19 de julio de 2023. El premio mayor de Powerball alcanzó los mil millones de dólares para el sorteo del 19 de julio de 2023, lo que solo ha ocurrido dos veces antes en la historia del juego.

Los billetes de lotería Mega Millions y Powerball se ven en San Gabriel, California, el 19 de julio de 2023. El premio mayor de Powerball alcanzó los mil millones de dólares para el sorteo del 19 de julio de 2023, lo que solo ha ocurrido dos veces antes en la historia del juego.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El premio mayor del Powerball se elevó a 1,250 millones de dólares luego de que ningún boleto acertara los seis números ganadores en el sorteo del lunes por la noche, convirtiéndose en el segundo jackpot más grande del juego en lo que va de año.

De acuerdo con los funcionarios de la lotería, el monto corresponde al sorteo programado para el miércoles 17 de diciembre y marca solo la segunda vez en la historia de Powerball que se registran premios mayores consecutivos superiores a los mil millones de dólares.

Lee además
1.10 billones de dólares, con un pago único de $503.4 millones se juegan en la lotería del Powerball para hoy.
ATENCIÓN

Powerball pone a soñar a millones con un premio histórico que podría caer en Navidad
Los billetes de lotería Mega Millions se compran en una licorería donde se vendieron los billetes ganadores el 27 de diciembre de 2024 en Hawthorne, California. El noveno premio mayor de lotería más grande en la historia de Estados Unidos, valorado en 1.150 millones de dólares, se sorteará esta noche en el sorteo Mega Millions, después de que no se vendieran boletos con los seis números en 30 sorteos consecutivos. 
SORTEOS

Vuelve la fiebre de la lotería: Mega Millions y Powerball acumulan premios récord

“Powerball solo ha visto dos premios gordos consecutivos de mil millones de dólares, y este llegó justo a tiempo para las fiestas”, señaló Matt Strawn, presidente del grupo de productos Powerball, citado por el The New York Post.

Premio acumulado del Powerball

El premio continuó acumulándose después de que ningún jugador lograra acertar la combinación completa de números: 23, 35, 59, 63 y 68, junto con la Powerball roja número 2. Sin embargo, dos boletos vendidos en Arizona y California coincidieron con las cinco bolas blancas, lo que les permitió obtener premios de un millón de dólares cada uno.

Según The New York Post, el último jackpot fue ganado el 6 de septiembre en Missouri y Texas, donde dos boletos compartieron un premio de 1,787 millones de dólares. El récord histórico del Powerball sigue siendo el de 2,040 millones de dólares, obtenido en noviembre de 2022 por el californiano Edwin Castro.

Si el premio mayor es reclamado en el sorteo del miércoles por la noche, el valor en efectivo estimado sería de 572.1 millones de dólares, precisaron las autoridades de la lotería.

FUENTE: COn información de The New York Post

Temas
Te puede interesar

FIFA anuncia cuándo entregará el premio "The Best"

Desempleo registra en noviembre 4,6% por cierre de gobierno

La Casa Blanca evalúa reclasificar la marihuana como una "droga menos peligrosa"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas saliendo del mercado, con el área de parqueo al fondo
ALERTA

Llega a Miami-Dade auditoría en los permisos de parqueo por discapacidad física

Periodistas esperan fuera de la entrada de las oficinas de la BBC en Londres.
EEUU

Trump demanda en un tribunal de Miami a la BBC por 10.000 millones de dólares por "difamación"

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar para elegir presidente el domingo en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.
Falta de pericia

Misión electoral de OEA en Honduras descarta fraude y afirma que retraso de resultados "no es justificable"

La senadora colombiana Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales
ELECCIONES 2026

Oposición colombiana elige a la senadora Paloma Valencia como su candidata a la presidencia

Te puede interesar

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Yosvany Sierra Hernández, conocido popularmente como Chocolate MC, durante la vista de esta martes.
JUICIO

El cantante Chocolate MC vuelve a la corte de Miami y rechaza acuerdo de culpabilidad

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Iván Gutiérrez Miranda, de 45 años y ciudadano cubano.
CONDENA

Jurado declara culpable a acusado de robar remolques de ayuda tras el huracán Ian en Florida

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
BENEFICIO

Miami-Dade inaugura Oasis at Aventura, nuevo complejo de vivienda asequible para adultos mayores