El premio mayor del Powerball alcanza los $1,250 millones y entra en el top histórico

Los billetes de lotería Mega Millions y Powerball se ven en San Gabriel, California, el 19 de julio de 2023. El premio mayor de Powerball alcanzó los mil millones de dólares para el sorteo del 19 de julio de 2023, lo que solo ha ocurrido dos veces antes en la historia del juego.

MIAMI. - El premio mayor del Powerball se elevó a 1,250 millones de dólares luego de que ningún boleto acertara los seis números ganadores en el sorteo del lunes por la noche, convirtiéndose en el segundo jackpot más grande del juego en lo que va de año.

De acuerdo con los funcionarios de la lotería, el monto corresponde al sorteo programado para el miércoles 17 de diciembre y marca solo la segunda vez en la historia de Powerball que se registran premios mayores consecutivos superiores a los mil millones de dólares.

ATENCIÓN Powerball pone a soñar a millones con un premio histórico que podría caer en Navidad

“Powerball solo ha visto dos premios gordos consecutivos de mil millones de dólares, y este llegó justo a tiempo para las fiestas”, señaló Matt Strawn, presidente del grupo de productos Powerball, citado por el The New York Post.

Premio acumulado del Powerball

El premio continuó acumulándose después de que ningún jugador lograra acertar la combinación completa de números: 23, 35, 59, 63 y 68, junto con la Powerball roja número 2. Sin embargo, dos boletos vendidos en Arizona y California coincidieron con las cinco bolas blancas, lo que les permitió obtener premios de un millón de dólares cada uno.

Según The New York Post, el último jackpot fue ganado el 6 de septiembre en Missouri y Texas, donde dos boletos compartieron un premio de 1,787 millones de dólares. El récord histórico del Powerball sigue siendo el de 2,040 millones de dólares, obtenido en noviembre de 2022 por el californiano Edwin Castro.

Si el premio mayor es reclamado en el sorteo del miércoles por la noche, el valor en efectivo estimado sería de 572.1 millones de dólares, precisaron las autoridades de la lotería.

FUENTE: COn información de The New York Post