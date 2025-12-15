lunes 15  de  diciembre 2025
ATENCIÓN

Powerball pone a soñar a millones con un premio histórico que podría caer en Navidad

El resultado del sorteo de este lunes se sabrá a las 10:59 p.m y ofrece un acumulado de $1.10 billones con un pago único de $503.4 millones.

1.10 billones de dólares, con un pago único de $503.4 millones se juegan en la lotería del Powerball para hoy.

1.10 billones de dólares, con un pago único de $503.4 millones se juegan en la lotería del Powerball para hoy.

YOANDY CASTANEDA LORENZO - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - El Powerball de este lunes vuelve a captar la atención nacional con un acumulado estimado en $1.10 billones, cifra que lo ubica entre los premios más altos en la historia de esta lotería en Estados Unidos. El eventual ganador podrá optar por recibir el monto total en pagos anuales o un pago único de $503.4 millones, antes de impuestos.

El acumulado ha ido creciendo tras varios sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor, lo que ha impulsado la venta de boletos y la expectativa colectiva. En plena antesala de la Navidad, el sorteo se ha convertido en un fenómeno social que va más allá del juego: largas filas en puntos de venta y conversaciones sobre la fortuna y la ilusión compartida de un cambio de vida inmediato.

En el estado de la Florida, y particularmente en Miami-Dade, el impacto del acumulado también se siente. Supermercados y establecimientos autorizados para la venta de boletos reportan un aumento en la demanda, especialmente entre residentes que ven en el Powerball una tradición de fin de año. En una ciudad marcada por historias de superación y reinvención, la magnitud del premio adquiere un simbolismo especial, alimentando la expectativa de que el próximo gran ganador pueda surgir de esta región.

“Siempre compro un boleto en diciembre, es como un ritual. No espero ganar millones, pero la ilusión de poder cambiar nuestra vida por un momento hace que valga la pena”, dice María López, mientras la abordamos en las afueras del negocio donde adquirió su boleto.

Javier Hernández, trabajador independiente, señala: “Para mí es más una tradición familiar. Mi esposa, mis hijos y yo elegimos los números juntos y hablamos de qué haríamos si ganamos. Es divertido, aunque uno sabe que las probabilidades son bajas, pero la suerte es loca y a cualquiera le toca.”

“Compro mi ticket, escojo los numeros según mi intuición y trato de no obsesionarme. Pero ver este acumulado tan grande me da una esperanza extra. Uno nunca sabe, a veces la fortuna llega cuando menos lo espera”, comenta Ana Rodríguez, jubilada, quien de vez en cuando me asegura le gusta tentar a la suerte.

Ese optimismo tiene un antecedente cercano. El 6 de mayo de 2024, un boleto vendido en un Publix de Miami Shores acertó los seis números del Powerball y se llevó un premio estimado en $214.9 millones en anualidades, un recordatorio de que la fortuna ya ha sonreído recientemente en el área y que no es descabellado pensar que pueda volver a hacerlo.

Además, este sorteo no representa la única oportunidad para arriesgarse a ganar en lo que resta del año. Powerball mantiene su calendario regular con premios lunes, miércoles y sábados hasta el cierre de 2025, por lo que el acumulado podría seguir aumentando si no aparece un ganador inmediato hoy. Aunque el jackpot principal ha permanecido esquivo, recientemente se han repartido premios secundarios millonarios, incluidos boletos ganadores en Florida, lo que confirma que las posibilidades de obtener sumas significativas siguen vigentes.

Con el reloj avanzando hacia 2026 y un premio que ya es histórico, la rifa de este 14 de diciembre podría convertirse en uno de los regalos de Navidad más extraordinarios jamás entregados por la compañía. Mientras tanto, las autoridades reiteran el llamado a jugar de manera responsable, recordando que, más allá de las probabilidades, la ilusión sigue siendo parte esencial del atractivo del Powerball.

