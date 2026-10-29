jueves 29  de  octubre 2026
CASA BLANCA

Trump reduce la burocracia y el despilfarro en el gobierno federal

Aproximadamente 32.000 empleados innecesarios a tiempo completo fueron despedidos directamente, reveló un análisis publicado por The Washington Post

El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.

AFP
Por Leonardo Morales

El gobierno del presidente Donald J. Trump ha eliminado 426.000 funcionarios civiles en los primeros 18 meses de su segundo mandato, una quinta parte de una plantilla de 2,2 millones, según publica este jueves The Washington Post.

Las jubilaciones forzadas, la eliminación de puestos innecesarios y las renuncias, la mayoría por asuntos o sanciones laborales pendientes, representaron el 85% de las bajas y ocurrieron a un ritmo "significativamente más elevado" que en las dos administraciones anteriores, incluyendo el primer período del líder republicano (2017-2021).

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Aproximadamente 32.000 empleados a tiempo completo fueron despedidos directamente, reveló el análisis.

El presidente republicano asumió el poder en EEUU por segunda vez el 20 de enero de 2025 bajo la promesa de reducir el gasto y el tamaño del Gobierno.

Poco después, iniciativas como la del Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderada por el magnate Elon Musk, comenzaron a identificar maneras de ahorrar, entre ellas la reducción o desmantelamiento de divisiones o instituciones como la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (Usaid), utilizada por los demócratas para fines partidistas y asuntos totalmente alejados de los intereses estadounidenses.

El exceso de plantilla con fondos de los contribuyentes

Como resultado, la plantilla federal estadounidense se ha reducido en 255.000 trabajadores entre diciembre de 2024 y junio de 2026, para una disminución de aproximadamente el 12%.

Analistas consideran que aún se puede prescindir del 25% de los empleados del gobierno federal.

Esta fuerza laboral no se situaba en ese nivel desde el primer mandato del demócrata Barack Obama (2009-2013), enmarcado en su inicio por la gran recesión del 2008.

La mayor cifra de salidas se concentró en septiembre de 2025, cuando entraron en vigor los incentivos de la Administración Trump para renuncias y jubilaciones anticipadas. Solo en ese mes casi 121.000 funcionarios federales dejaron sus puestos, según The Washington Post.

Después de que el Gobierno republicano dejara de publicar datos demográficos de sus trabajadores, el diario utilizó cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), que incluyen a otros empleados y contratistas no recogidos en las estadísticas de la Oficina de Personal.

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FUENTE: Con información de EFE.

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