Cumbre anticomunista en Miami: educación y llamado al voto conservador

MIAMI.- El V Anti-Communism Summit in America reunió este jueves 29 de octubre en el Ayuntamiento de Miami a políticos electos y activistas del sur de Florida. Los participantes defendieron la educación sobre el comunismo y exhortaron a los votantes a respaldar candidatos conservadores en las elecciones de medio término.

Asistieron al evento el vicegobernador de Florida, Jay Collins; la senadora estatal Ana María Rodríguez; el comisionado de Miami-Dade René García; la alcaldesa de Doral, Christi Fraga; el presidente de Sunshine Gasoline, Máximo Álvarez, y el expreso político cubano Armando Valladares. El encuentro fue organizado por Benjamín de Yurre y Ralph Rosado.

Leyes que dieron paso a los nuevos contenidos escolares

La cumbre se celebró cuando Florida comienza a aplicar nuevos estándares escolares sobre la historia del comunismo. El proceso legal empezó en 2022, tras la firma del gobernador Ron DeSantis de la ley HB 395, que estableció el Día de las Víctimas del Comunismo y exigió al menos 45 minutos de instrucción escolar sobre los regímenes comunistas y el sufrimiento de sus víctimas.

En 2024, DeSantis firmó la ley SB 1264, que amplió esos requisitos para incluir una enseñanza más completa sobre la historia y el impacto global del comunismo. En noviembre de 2025, la Junta Estatal de Educación aprobó nuevos estándares, cuya implementación comenzó en presente año escolar.

Ese es el contexto de la petición anunciada por De Yurre, presidente de Teaching Anticommunism in America. El organizador dijo que su grupo llevaría una propuesta al comisionado estatal de Educación, Henry Mack, firmada por los presentes en el encuentro. Según explicó, plantean ajustes sobre cómo se imparte la materia para reforzar su carácter obligatorio. Aunque, De Yurre sostuvo que no correspondía desvelar todos los puntos de la petición hasta que el comisionado la reciba.

De Yurre subrayó que su organización participó en la redacción de materiales para enseñar sobre los daños de comunismo en Cuba y Venezuela. También vinculó el trabajo educativo con la política electoral. Pidió a los votantes actuar “con su conciencia” y hacerlo “en contra de todo lo que significa el comunismo”.

Ana María Rodríguez, senadora estatal republicana. CESAR MENENDEZ DLA

Rodríguez llama a elegir candidatos conservadores

La senadora estatal Ana María Rodríguez sostuvo que Florida ya cuenta con un currículo oficial sobre la historia y los peligros del comunismo. Destacó que los nuevos estándares, aprobados en noviembre de 2025, comenzaron a implementarse con el año escolar 2026-2027. Rodríguez dijo que la educación es especialmente importante porque “algunos jóvenes ven el socialismo como una opción atractiva sin conocer la experiencia de países como Cuba y Venezuela”.

La senadora republicana situó en 2021 el comienzo de sus esfuerzos legislativos sobre el tema y reconoció que otros legisladores contribuyeron después a actualizar las propuestas. En este contexto cabe señalar que la propuesta de ley SB 1264, aprobada en 2024 para ampliar la enseñanza sobre la historia del comunismo, fue presentada por Jay Collins y tuvo a Rodríguez entre sus copatrocinadores.

La senadora vinculó la educación con la participación electoral y exhortó a elegir “candidatos conservadores que reflejen nuestros valores”. También atribuyó cambios políticos recientes en América Latina a la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de recortar fondos de USAID.

Cristi Fraga, alcaldesa de la ciudad de Doral. CESAR MENENDEZ DLA

Fraga: “comunismo y democracia es un oxímoron”

Por su parte, la alcaldesa Fraga dijo que la educación anticomunista es importante para que las nuevas generaciones conozcan las consecuencias de las dictaduras.

Nosotros venimos de familias que han huido del comunismo, de una dictadura socialista y no podemos permitir eso aquí, por nuestros valores y nuestros principios”.

Afirmó que el comunismo puede presentarse de distintas formas y expresó preocupación por la presencia de ideas socialistas en la política estadounidense. Alertó sobre esta corriente llamada Socialistas Democráticos de América (DSA) y dijo que el propio nombre encierra una profunda contradicción, “comunismo y democracia es un oxímoron”, sentenció la alcaldesa de Doral.

Educar a los jóvenes es una forma de lucha

El empresario Álvarez, quien participó como invitado, describió el comunismo como “el cáncer humanitario” y sostuvo que la enseñanza debe comenzar desde la infancia.

Armando Valladares, quien pasó 22 años preso en Cuba por sus ideas, siendo el mismo una víctima del comunismo, dijo que el congreso es el único evento al que no falta cada año. Explicó que asiste para respaldar el trabajo de Benjamín de Yurre, a quien atribuyó haber impulsado la enseñanza obligatoria sobre el comunismo en las escuelas de Florida. La trayectoria de Valladares también estuvo ligada a la denuncia de violaciones de derechos humanos. En 1987, el presidente Ronald Reagan lo nombró representante de EEUU ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y, al año siguiente, le otorgó rango de embajador mientras encabezaba la delegación estadounidense en una sesión de ese organismo.

Valladares afirmó que la iniciativa educativa está dirigida a los jóvenes y busca que los niños conozcan “desde la primaria” los horrores del comunismo. Sostuvo que deben aprender cómo se conquistó la libertad y por qué hay que protegerla. Esa enseñanza, dijo, debe empezar temprano para que las nuevas generaciones comprendan el costo humano de vivir bajo regímenes comunistas.

[email protected]