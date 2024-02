El telescopio Roman se prepara para "atrapar" materia oscura

MIAMI.- En astrofísica se denomina materia oscura todo aquello que no emite ningún tipo de radiación electromagnética (como la luz), pero gracias al desarrollo tecnológico se podrá conocer más de esa “masa no visible” que influye en las velocidades orbitales mediante el telescopio Nancy Grace Roman de la NASA.

Todas las galaxias, incluida la Vía Láctea, están rodeadas por un halo de materia oscura que no se puede detectar por los medios habituales por lo que se espera que se deje "atrapar" en toda su dimensión a través de este dispositivo que podría ayudar a los astrónomos a comprender mejor uno de los mayores misterios del universo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/NASA_es/status/1755245052157145495&partner=&hide_thread=false El estudio del espacio entre las estrellas a partir de imágenes del telescopio @NASARoman podría ayudar a los astrónomos a comprender mejor uno de los mayores misterios del universo: la materia oscura. Aprende cómo: https://t.co/4MenmMmDNZ pic.twitter.com/iRz8mXY29x — NASA en español (@NASA_es) February 7, 2024

Muchos creen que la materia oscura es una partícula, pero no es así porque no refleja, refracta ni absorbe la luz. Si no podemos verla, ¿cómo sabemos que está ahí? Se preguntó Christian Aganze, autor principal de un artículo reciente sobre este tema y postdoctorado de la Universidad de Stanford en California, reseñado por Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por si sigla en inglés).

Todas las galaxias, están rodeadas por un halo de materia oscura. A medida que los astrónomos aprenden más acerca de su naturaleza, pueden encontrar evidencia de que el halo de una galaxia también puede contener una gran cantidad de subhalos. La evidencia empírica que respalda la hipótesis de la materia oscura es que las galaxias giran más rápido de lo que predeciría su materia visible.

“Probablemente estos halos son más o menos esféricos, pero actualmente no se conoce su densidad, tamaño e incluso si existen”, explicó Tjitske Starkenburg, coautora y profesora asistente de investigación en la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois.

Transmisión eficaz de los datos

Roman redefinirá su búsqueda. “Esperamos que la materia oscura interactúe con las corrientes de los cúmulos globulares (un conjunto esférico de estrellas ). Si estos están presentes en otras galaxias, predecimos que veremos espacios en las corrientes de cúmulos globulares que probablemente sean causados por la materia oscura”, continuó Starkenburg. “Esto nos dará nueva información incluyendo qué tipos de halos de materia oscura están presentes y cuáles son sus masas”.

Aganze y Starkenburg estiman que Roman transmitirá de forma eficaz los datos que necesitan dentro de las galaxias cercanas y que estas observaciones podrían ser captadas con el Sondeo de Área Amplia en las Latitudes Altas de Roman.

El telescopio espacial Nancy Grace Roman es administrado desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, con la participación del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA y Caltech/IPAC en el sur de California, el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial (STScI) en Baltimore y un equipo científico integrado por científicos de diversas instituciones de investigación.

Los principales socios de la industria son Ball Aerospace and Technologies Corporation en Boulder, Colorado; L3Harris Technologies en Melbourne, Florida; y Teledyne Scientific & Imaging en Thousand Oaks, California.

La materia oscura es un tipo de materia diferente a la visible, a los neutrinos y a la energía oscura. Su existencia se infiere científicamente por la interacción gravitacional, pero es transparente para la radiación electromagnética. Representa aproximadamente el 85% de la materia de todo el universo y de allí el interés de este observatorio que lleva el nombre de Nancy Grace Roman en honor a la astrónoma estadounidense que hizo importantes contribuciones a la clasificación y los movimientos estelares.

Roman creó el programa de astronomía espacial de la NASA y muchos la conocen como la "Madre del Hubble" por su papel fundamental en la planificación del Telescopio Espacial Hubble.

Detalles refinados

Roman podrá ver los detalles más refinados y pequeños del universo y ayudarán a los astrónomos a revelar la materia oscura con mayor detalle que nunca, es la postura entusiasta de la NASA.

Después del lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, previsto para mayo de 2027, los investigadores utilizarán sus imágenes para explorar lo que existe entre los rizos curvos de las estrellas que son expulsadas de los cúmulos globulares.

Con el telescopio Roman, los astrónomos podrán buscar por primera vez las corrientes estelares de los cúmulos globulares en las galaxias cercanas. El instrumento de campo amplio de Roman tiene 18 detectores que producirán imágenes 200 veces más grandes que la cámara de infrarrojo cercano del telescopio espacial Hubble, ( Uno de los grandes observatorios de la NASA) con una resolución ligeramente mayor.

“Roman podrá captar una inmensa imagen panorámica de la galaxia de Andrómeda, lo que simplemente no es posible con ningún otro telescopio”, comentó Christian Aganze. Una corriente que envuelve por completo la galaxia de Andrómeda podría tener más de 300.000 años luz de largo, pero menos de 3.000 años luz de ancho.

FUENTE: Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA)