¿Puede un migrante con la green card comprar una vivienda en EEUU?

MIAMI.- Comprar casa propia es uno de los grandes sueños de quienes llegan a Estados Unidos. La buena noticia es que este no es un privilegio reservado únicamente para los ciudadanos americanos. Los migrantes con green card —es decir, la residencia permanente— pueden adquirir un piso, una casa o cualquier propiedad sin mayores obstáculos legales.

De hecho, en materia de propiedad, la ley les reconoce a los residentes legales casi que los mismos derechos que a los estadounidenses, además, les abre la puerta a diferentes opciones de financiamiento hipotecario.

Un migrante con green card puede adquirir, vender, heredar y financiar inmuebles. Además, la ley federal prohíbe la discriminación por origen nacional en la compra, venta, alquiler o financiamiento de vivienda.

A continuación, un panorama completo con opciones de compra, el proceso paso a paso y recomendaciones claves para quienes deseen cumplir el sueño de tener su propia vivienda en EEUU.

Opciones para adquirir vivienda

Los migrantes con green card cuentan con una serie de opciones de financiamiento a la hora de adquirir una vivienda —al igual que cualquier comprador—, incluyendo hipotecas convencionales, préstamos de la Administración Federal de Vivienda (FHA) y otros tipos de préstamos otorgados por prestamistas privados.

Entre las opciones de compra que tiene a su alcance, se encuentran:

Compra al contado (cash): no hay límites por estatus migratorio para cerrar una operación a contado. Aun así, el comprador debe cumplir con verificaciones habituales, como due diligence del título y fondos para el cierre.

no hay límites por estatus migratorio para cerrar una operación a contado. Aun así, el comprador debe cumplir con verificaciones habituales, como due diligence del título y fondos para el cierre. Hipoteca convencional (banca privada con respaldo de Asociación Hipotecaria Nacional Federal (Fannie Mae) o de la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios para Vivienda (Freddie Mac): los residentes permanentes son elegibles en las mismas condiciones que un ciudadano. Los prestamistas deben verificar la presencia legal y exigir identificación fiscal (SSN o ITIN), pero la elegibilidad de crédito, ingresos y down payment se evalúa igual que para cualquier otro prestatario.

los residentes permanentes son elegibles en las mismas condiciones que un ciudadano. Los prestamistas deben verificar la presencia legal y exigir identificación fiscal (SSN o ITIN), pero la elegibilidad de crédito, ingresos y down payment se evalúa igual que para cualquier otro prestatario. Préstamos de la Administración Federal de Vivienda (FHA) asegurados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD): HUD confirmó en marzo de 2025 que un residente permanente puede optar por financiamiento FHA si cumple los mismos requisitos que un ciudadano (crédito, ingresos, ocupación como vivienda principal, etc.) y presenta evidencia de residencia permanente.

HUD confirmó en marzo de 2025 que un residente permanente puede optar por financiamiento FHA si cumple los mismos requisitos que un ciudadano (crédito, ingresos, ocupación como vivienda principal, etc.) y presenta evidencia de residencia permanente. Préstamos del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) para veteranos y militares: los residentes permanentes que además sean veteranos/servicio activo y cumplan criterios de elegibilidad pueden acceder a VA loans, con ventajas como cero down payment en la mayoría de los casos. Se requiere el Certificado de Elegibilidad (COE).

los residentes permanentes que además sean veteranos/servicio activo y cumplan criterios de elegibilidad pueden acceder a VA loans, con ventajas como cero down payment en la mayoría de los casos. Se requiere el Certificado de Elegibilidad (COE). Préstamos del Departamento de Agricultura (USDA) zonas rurales/suburbanas: programas de USDA permiten comprar vivienda en áreas elegibles con ingresos limitados y, en ciertos casos, sin pago inicial. Aceptan “qualified aliens” (extranjero calificado), incluidos residentes permanentes, como solicitantes elegibles.

El proceso de compra, paso a paso

Preparación y preaprobación: reunir historial de ingresos, empleo y deudas. Solicitar preaprobación con uno o varios prestamistas. Por ley, tras recibir tu aplicación completa, el prestamista debe entregarte un Loan Estimate (Estimación del Préstamo) en máximo tres días hábiles. Este documento permite comparar tasas, APR, costos y condiciones entre ofertas.

reunir historial de ingresos, empleo y deudas. Solicitar preaprobación con uno o varios prestamistas. Por ley, tras recibir tu aplicación completa, el prestamista debe entregarte un Loan Estimate (Estimación del Préstamo) en máximo tres días hábiles. Este documento permite comparar tasas, APR, costos y condiciones entre ofertas. Búsqueda y oferta: con un agente inmobiliario, identificar propiedades y presentar ofertas. Recibirá y firmará contratos preliminares sujetos a inspección, avalúo y financiación.

con un agente inmobiliario, identificar propiedades y presentar ofertas. Recibirá y firmará contratos preliminares sujetos a inspección, avalúo y financiación. Tasación y underwriting: el prestamista ordena la tasación y completa la suscripción (underwriting). En esta etapa te pedirán documentación adicional (estados de cuenta, cartas de empleo, evidencia de estatus de Residente Legal Permanente (LPR) cuando aplique. Para FHA, HUD exige incluir evidencia de residencia permanente en el expediente.

el prestamista ordena la tasación y completa la suscripción (underwriting). En esta etapa te pedirán documentación adicional (estados de cuenta, cartas de empleo, evidencia de estatus de Residente Legal Permanente (LPR) cuando aplique. Para FHA, HUD exige incluir evidencia de residencia permanente en el expediente. Divulgaciones y verificación final: antes del cierre, el prestamista debe entregarte la Closing Disclosure (Divulgación de cierre) tres días hábiles antes de la firma. Se debe revisar con calma tasas, costos, efectivo a llevar al cierre y cláusulas; si hay cambios relevantes, se reinicia el periodo de espera.

antes del cierre, el prestamista debe entregarte la Closing Disclosure (Divulgación de cierre) tres días hábiles antes de la firma. Se debe revisar con calma tasas, costos, efectivo a llevar al cierre y cláusulas; si hay cambios relevantes, se reinicia el periodo de espera. Cierre: se firma la hipoteca y la escritura con la compañía de títulos/escrow o abogado, transfieres el down payment y costos de cierre, y recibes las llaves. La guía de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) detalla qué esperar en ese día y tus derechos a cuestionar discrepancias.

Impuestos y gastos a considerar

Los impuestos sobre la propiedad (property taxes) y deducción de intereses hipotecarios (si detalla deducciones) están explicados en la Publicación 530 del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Este se debe con un asesor fiscal para determinar qué es lo más conveniente, según la situación de cada comprador.

Tambén se debe considerar el seguro de propietario (homeowners insurance), el seguro hipotecario (si corresponde) y los gastos de la Asociación de Propietarios (HOA) en condominios, que son recurrentes y deben presupuestarse.

Recomendaciones prácticas

Comparar ofertas “manzana con manzana”: el comprador debe usar el Loan Estimate de cada banco para comparar la Tasa de Porcentaje Anual (APR), puntos, costos y condiciones dentro de un lapso corto (las tasas cambian a diario). El CFPB tiene plantillas y ejemplos para ayudarte. Aclarar la elegibilidad desde el inicio: Si la hipoteca será convencional, se debe confirmar con el prestamista que entiende y aplica correctamente las guías de Fannie Mae/Freddie Mac para residentes permanentes. Así se evitará demoras por documentación de estatus. Si cumple requisitos, considera FHA/VA/USDA:

FHA: más flexible en down payment y puntaje de crédito, pero exige seguro hipotecario. Residentes permanentes califican igual que ciudadanos.

VA: si es veterano/servicio activo, puede ofrecer mejores condiciones (casi siempre sin down payment).

USDA: útil si compra en zonas elegibles y el ingreso está dentro de los límites del programa; admite “qualified aliens”. Exige trato igualitario: la Ley de Vivienda Justa prohíbe negar vivienda o crédito por origen nacional. Si sospechas discriminación, repórtalo a HUD. Planea tus viajes si vives parte del tiempo fuera: propiedad en EEUU no protege el estatus si acumula ausencias prolongadas. Se debe revisar las guías de USCIS sobre residencia continua y, si hace falta, se debe consultar a un abogado de inmigración.

Un migrante con green card sí puede comprar vivienda en EEUU y acceder a prácticamente todas las opciones hipotecarias del mercado, sujetas a los mismos criterios de crédito, ingresos y ocupación que un ciudadano.

La clave está en documentar adecuadamente el estatus migarorio, comparar ofertas con las herramientas oficiales y hacer valer sus derechos frente a posibles barreras o malentendidos.

FUENTE: Con informacón de Fannie Mae, Freddie Mac, HUD / FHA / CFPB / One Percent For America