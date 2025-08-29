Un migrante con green card activa: ¿puede ser profesor de una escuela en EEUU?

Un migrante con green card puede ser contratado como docente en una escuela en EEUU

MIAMI. – Para miles de migrantes que han llegado a Estados Unidos con una residencia permanente legal (green card), la posibilidad de construir una carrera en el sistema educativo es una opción real.

La pregunta es común: ¿puede un residente permanente convertirse en profesor en una escuela estadounidense? La respuesta es sí, aunque con condiciones claras que dependen de cada estado .

La tarjeta de residencia permanente otorga a su portador el derecho a vivir y trabajar legalmente en cualquier parte del país, sin necesidad de permisos adicionales. Esto incluye la posibilidad de ser contratado como docente, tanto en escuelas públicas estatales como privadas.

Requisitos para ser maestro

El acceso a la docencia no depende únicamente del estatus migratorio, sino de la formación académica y la certificación. En la mayoría de los estados se solicita:

Título universitario en educación o en la materia que se desea impartir.

Certificación estatal, que puede incluir exámenes de conocimientos pedagógicos y de contenido.

Dominio del inglés, indispensable en la enseñanza general, aunque existen oportunidades en programas bilingües.

Revisión de antecedentes criminales, un requisito estándar para quienes trabajan con menores.

Oportunidades y limitaciones

Aunque en general los residentes permanentes pueden trabajar en el sector educativo sin restricciones, existen excepciones en puestos muy específicos —como los relacionados con escuelas militares o programas federales— donde se exige ciudadanía estadounidense.

Sin embargo, la tendencia nacional juega a favor de los migrantes. En varios estados hay un déficit de docentes, sobre todo en educación bilingüe, matemáticas, ciencias y educación especial, lo que abre oportunidades para quienes cuentan con experiencia y formación en estas áreas.

Es decir, un migrante con green card activa sí puede convertirse en profesor en Estados Unidos, siempre que cumpla con los requisitos académicos y estatales. Para muchos, se trata de un camino que no solo ofrece estabilidad laboral, sino también la posibilidad de contribuir a la educación de nuevas generaciones en el país que los acoge.

FUENTE: Con información de CVExpres / Noticias Telemundo