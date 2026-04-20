lunes 20  de  abril 2026
referendum

Electores en Virginia votan este martes para sobre redistribución de distritos

Una modificación en los distritos puede alterar el número y el reparto de escaños en la Cámara de Representantes en Estados Unidos

Imagen de votantes en Houston, Texas.

Imagen de votantes en Houston, Texas.

RONALDO SCHEMIDT/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los votantes de Virginia acuden a las urnas este martes para decidir si aceptan o no una enmienda a la Constitución del estado para cambiar los distritos electorales, lo que supondría redefinir su mapa político y tener impacto directo en el control del Congreso en Washington.

Una modificación en los distritos puede alterar el número y el reparto de escaños en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, inclinando la balanza, según distintos análisis locales, hacia los demócratas que podrían ganar hasta cuatro escaños más.

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Aunque la votación anticipada comenzó el día 18 de abril, será este martes cuando los ciudadanos puedan acudir a los centros para poner las bases de lo que ocurrirá el próximo 3 de noviembre, fecha de las elecciones de medio mandato.

Virginia se suma a las acciones electorales

Virginia se suma con estos comicios a otros estados que ya han rediseñado en los últimos meses los distritos electorales, a pesar de que era una práctica que solía llevarse a cabo cada diez años, cuando se actualiza el censo y no tocaría hasta 2030.

En Estados Unidos a esta práctica, a los cambios del trazado de distritos electorales con la intención de dar una ventaja a un partido, se la conoce con el nombre de "gerrymandering".

En 2025 Texas impulsó un rediseño de sus distritos muy beneficioso a favor de los republicanos, que puede darles hasta cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes, y que ha desencadenado la reacción en cadena de otros estados.

En Ohio se aprobó en octubre un nuevo mapa que da a los republicanos opciones de ganar hasta dos escaños adicionales; en noviembre de 2025 los votantes aprobaron una norma en California para redistribuir su mapa y hacerlo más favorable a los demócratas; y en febrero Maryland dio luz verde a un plan que podría dar a los demócratas un escaño más, aunque el Senado estatal ha frenado de momento la medida por miedo al efecto búmeran.

Ahora Virginia se suma a estos cambios fuera del periodo habitual con la vista puesta en el 3 de noviembre.

FUENTE: Con información de EFE.

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