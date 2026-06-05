viernes 5  de  junio 2026
NASA

Astronautas evacuados brevemente de la EEI debido a reparaciones programadas

Cinco astronautas ingresaron brevemente a la nave espacial Dragon acoplada a la EEI como medida de precaución

Esta imagen, distribuida por la NASA el 19 de septiembre de 2024, muestra el segmento estadounidense de la Estación Espacial Internacional . Una fuga en la Estación Espacial Internacional activó una breve alerta de seguridad el 5 de junio de 2026.

Esta imagen, distribuida por la NASA el 19 de septiembre de 2024, muestra el segmento estadounidense de la Estación Espacial Internacional . Una fuga en la Estación Espacial Internacional activó una breve alerta de seguridad el 5 de junio de 2026.

NASA/AFP

WASHINGTON.- Los astronautas que trabajan en la Estación Espacial Internacional (EEI) se refugiaron brevemente este viernes en una cápsula acoplada mientras sus colegas rusos evaluaban la reparación programada de fugas en un modulo, informó la NASA.

Cinco astronautas ingresaron brevemente a la nave espacial Dragon acoplada a la EEI como medida de precaución. La cápsula funciona como una especie de bote salvavidas en caso de que sea necesaria una evacuación.

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Esta fotografía, distribuida por la NASA el 7 de abril de 2026, muestra la nave espacial Orion (izquierda) y la Luna (derecha) el 6 de abril de 2026. Tras completar su sobrevuelo lunar, batiendo el récord de distancia desde la Tierra, la tripulación de Artemis II se dirige a casa, con un amerizaje previsto en el Pacífico, frente a la costa de California, a última hora del 10 de abril.
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Un portavoz de la NASA dijo a la AFP que los cosmonautas de Roscosmos tomaron mediciones de las fugas y evaluaban los datos.

Medida de emergencia

La decisión se produjo después de que la agencia espacial rusa Roscosmos suspendiera los trabajos de reparación previstos para este viernes en el túnel de transferencia PrK, conectado al módulo de servicio Zvezda, mientras continúa evaluando nuevas mediciones y datos sobre la fuga, detalló en X Bethany Stevens, portavoz de la NASA.

La agencia espacial estadounidense suspendió así el refugio de los miembros de la tripulación que permanecieron unas dos horas en la nave Dragon, de SpaceX, como medida preventiva.

"Esperamos seguir trabajando con Roscosmos en un enfoque colaborativo para abordar las fugas", subrayó la portavoz.

Horas antes la NASA había ordenado a los astronautas refugiarse en sus respectivas naves y mantenerse preparados para una posible evacuación, mientras una tripulación rusa trabaja para contener una fuga de aire que se ha agravado en el segmento ruso del laboratorio orbital.

La NASA detalló que la fuga ha estado presente en el modulo ruso "durante algún tiempo".

Actualmente, a bordo de la EEI se encuentran los integrantes de la misión SpaceX Crew-12 y el astronauta de la NASA Chris Williams. Además de los cuatro miembros de Crew-12 -entre ellos el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev- y Williams, otros dos cosmonautas rusos permanecen en la estación espacial.

Las grietas en el módulo Zvezda, la primera contribución completamente rusa a la estación, han sido objeto de preocupación constante para la NASA, que aseguró que está trabajando con Roscosmos y el resto de agencias espaciales internacionales para alcanzar una solución permanente.

Desde su instalación en el año 2000, el módulo proporciona alojamiento, sistemas de soporte vital, distribución de energía eléctrica, sistemas de procesamiento de datos, sistemas de control de vuelo y sistemas de propulsión, según la NASA.

Además, sirve como puerto de acoplamiento para las naves rusas Soyuz y Progress.

La NASA cesará las operaciones en la Estación Espacial Internacional a finales de 2030 y la desorbitará en 2031, tras más de 30 años de servicio desde su lanzamiento en 1998, y prevé comenzar a emplear plataformas comerciales en órbita terrestre baja para investigaciones en microgravedad o demostraciones tecnológicas.EFE

FUENTE: Con información de AFP

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