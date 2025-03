Empresaria propone plan de inmigración para crear una economía más fuerte

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, indica que el objetivo "es primero volverse mucho más agresivos en atraer más inmigrantes legales de todos tipos, no solamente lo más talentosos, sino las personas que están dispuestas a hacer los trabajos en el sector de servicio en el que los americanos jóvenes o viejos no están dispuestos a hacerlo. Entonces, se necesita una inmigración diversificada de grandes talentos a personas que estén dispuestas a prestar servicios de todo tipo. Y no solo los grandes talentos, es todo el mundo".

Refiere que el presidente Donald Trump está tratando de reestructurar la economía del país de una forma sustancial.

Hilda Ochoa-Brillembourg, inmigrante venezolana con amplia experiencia en la gestión de inversiones globales, señala también que para conocer cuáles son los inmigrantes que Estados Unidos necesita, el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) tiene un inventario que le proporcionan todas las empresas del tipo de trabajadores que están buscando. "Esa es la mejor forma de diversificar la inmigración", apunta.

Explica que el objetivo es buscar que las empresas sometan a ese departamento el tipo de trabajo en los que quieren contratar inmigrantes "porque no encuentran trabajadores americanos".

"Por los próximos 20 años necesitamos 3 millones de inmigrantes para resolver el problema presupuestario de seguros sociales de Medicare de los Estados Unidos. Necesitamos inmigrantes que estén dispuestos a pagar impuestos y seguros sociales", explica.

Indica también que ha calculado cuánto dinero toma entre sector público y sector privado financiar el nacimiento de un niño en los Estados Unidos hasta que llega a la edad promedio de educación y trabajo de los inmigrantes legales e ilegales.

"Eso toma más de un millón de dólares. Yo hice ese cálculo hace aproximadamente 5 años. Un millón de inmigrantes entran a los Estados Unidos ilegales, tal como han estado entrando. Si nosotros expulsamos a 10 millones de inmigrantes de los Estados Unidos, estamos perdiendo un ahorro acumulado de gente que ya llegó listos para trabajar y están trabajando. De 10 millones de inmigrantes son 10 trillones de dólares", explica Ochoa-Brillembourg.

Los pasos del plan

El Plan de Inmigración estructurado por la empresaria Hilda Ochoa-Brillembourg presenta 10 pasos para encaminarse hacia una economía más fuerte, una deuda reducida y programas de Seguridad Social y Medicare bien financiados. Cree que la aplicación del programa puede darse entre 12 y 36 meses.

"Algunas de las ideas que se plantean aquí podrían implementarse mediante una orden ejecutiva, mientras que otras requerirían la aprobación del Congreso", expresa en su propuesta.

1.Cerrar la frontera. El presidente Donald Trump declaró que cerraría la frontera si fuera elegido, como ocurrió en noviembre de 2024, y que trabajaría para completar la construcción de un muro que disminuya drásticamente los cruces ilegales.

2- Ampliar los permisos para trabajadores temporales, permitiendo que puedan visitar a sus familias en sus países de origen regularmente.

3- Aumentar la cuota anual de inmigrantes legales a dos millones de inmigrantes, además de la cuota actual de más de un millón, incluyendo cónyuges e hijos. "Necesitamos esta afluencia para ayudar a equilibrar la creciente disparidad en las cifras entre trabajadores y jubilados", indica Hilda Ochoa-Brillembourg.

4-Emitir tarjetas verdes a quienes se haya graduado de universidades o escuelas técnicas estadounidenses, incluyendo a los Dreamers, jóvenes migrantes que llegaron a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños, que consigan empleos dentro de un año. "A cada solicitante se le cobrarían 10.000 dólares para cubrir los costos administrativos. Si todos los Dreamers y la mitad de los graduados aceptaran esta oferta, se obtendrían 85.000 millones de dólares", explica la propuesta.

5-Implementar una tarifa para inmigrantes indocumentados. Cobrar $10,000 por cada trabajador indocumentado procesado. Para aquellos que no hayan pagado impuestos, cobrar $10,000 adicionales por cada año en los Estados Unidos, con un tope de $50,000. Priorizar a aquellos que han estado en el país durante cuatro o más años. Si la mitad de la población indocumentada acepta esta oferta, podría generar $500 mil millones en ingresos fiscales en un lapso de 12 a 24 meses.

6-Ofrecer visas de residencia a individuos ricos. Proporcionar visas de residencia de cinco a veinte años a multimillonarios extranjeros, previa verificación de antecedentes, a cambio de un pago único de impuestos de $5 a $50 millones por el privilegio de eximir sus activos internacionales de los impuestos estadounidenses. Hilda Ochoa-Brillembourg señala que Si 20% del grupo potencial acepta la oferta de $20 millones, se obtendrían $8 mil millones.

7-Expulsar a los criminales extranjeros. Expulsar a todos los criminales indocumentados o documentados y a aquellos que no aprovechen los cambios de política en un plazo de 12 a 36 meses. Este aspecto forma parte de la política del segundo Gobierno de Trump, quien ha anunciado que el primer interés de las deportaciones es cuidar la seguridad de los Estados Unidos.

8-Aprovechar a los bancos para el procesamiento. Utilizar a los bancos comerciales que gestionaron con éxito los préstamos gubernamentales relacionados con el COVID para procesar estas iniciativas, incorporando las comprobaciones adecuadas del FBI. De esta manera, los bancos podrían abrir nuevas cuentas y prestar fondos a trabajadores solventes.

9-Utilizar los pasivos de la Cuenta de Suspensión de la Seguridad Social para ayudar a financiar a los trabajadores indocumentados. No se sabe muy bien que existen fondos en esta cuenta, pero se estima que supera los $2 billones que se generaron con los pagos a los trabajadores indocumentados que ya no están en el registro. Estos fondos pueden emplearse para ayudar a financiar este programa.

10-Crear una “caja fuerte” de la Seguridad Social. Utilizar las ganancias financieras de estas políticas para establecer un fondo que garantice los pagos de la Seguridad Social más allá de 2034, cuando se proyecta que la cuenta de ahorros se agote.

