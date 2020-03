En el comando de campaña de "Bernie" se palpa el miedo a que no logre ganar

Cuando llegó a votar al centro cultural de su barrio el martes de mañana, junto a su esposa Jane O'Meara, el senador de 78 años, que recorre el país con una energía redoblada en los últimos días, estaba en terreno seguro.

El exalcalde de Burlington en los años 80, antes de ser electo representante federal y luego senador por Vermont estrechaba con amabilidad las manos de todos.

"Golpeamos más de dos millones de puertas, de Maine a California, tenemos un movimiento de base en todo el país", dijo a periodistas. "Para ganarle a Trump (...) es necesario energía y pasión, y creo que nuestra campaña tiene todo eso", añadió.

"Preocupada por el país"

Pero aunque nadie duda que será el vencedor el martes de noche de la primaria demócrata en Vermont -el estado menos poblado de los 14 que votan hoy- muchos se interrogan sobre su capacidad de atraer a nuevos votantes para destronar a Trump en noviembre.

"Me gusta mucho, creo que es auténtico, que es honesto, y pienso que se preocupa realmente por las personas y por el país", confía a la AFP Miriam Burns, de 77 años, que hizo campaña por Sanders en 2016, cuando el senador perdió la interna demócrata contra Hillary Clinton.

"Pero no estoy segura de votarlo. No estoy segura de que pueda vencer a Trump, y eso me da miedo (...) Estamos tan divididos. Con Trump y todo lo que sucedió, y los republicanos que son tan fuertes, estoy muy preocupada por el país", agrega.

Esta jubilada considera entonces votar este martes por el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, encarnación de los multimillonarios y de las élites denunciadas por Sanders.

Nat Caldwell, de 52 años, que recauda fondos para una de las tres universidades locales, ya decidió que votará por Bloomberg, porque dice estar seguro de que Bernie no puede ganar a nivel nacional.

"Creo que es tiempo de optar por el pragmatismo más que por la ideología", dice. "Estamos en una burbuja aquí, una burbuja de izquierda, es un lugar encantador para vivir desde muchos puntos de vista, pero no creo que pueda aplicarse al resto del país hoy en día".

Aunque cree que Bernie es "simpático", Sean Ploof, un bombero, decidió seguir el consejo de su sindicato y votar por el exvicepresidente Joe Biden, aunque está convencido de que no podrá ganarle a Trump.

Los fanáticos de Bernie, miles de los cuales deben reunirse este martes de noche para un gran mitín con su héroe en Burlington, están tanto más inquietos porque tres excandidatos demócratas, los moderados Pete Buttigieg y Amy Klobuchar, así como Beto O'Rourke, han transferido su apoyo a la campaña de Biden.

Advertencia

Jane Stromberg, de 24 años, investigadora de medio ambiente en la Universidad de Vermont y candidata a un puesto local en los comicios de este martes, considera a Sanders como "el candidato político más coherente de la historia de Estados Unidos".

Pero "se trata de Bernie contra el 'establishment' demócrata (...), será difícil", reconoce.

Trish Siplon, profesora de ciencia política en una universidad local, está convencida de que Bernie tiene verdaderas posibilidades de ganar la investidura demócrata este año. Pero incluso ella admite que los últimos esfuerzos de los candidatos moderados para bloquearle el camino "no le facilitan la tarea".

"Es cierto que eso me inquieta", dice.

Teme especialmente el escenario más evocado, donde Bernie "llegaría a la convención demócrata con el mayor número de delegados" pero no la mayoría, y los moderados del partido se pondrían de acuerdo para "privarlo de la investidura".

"Eso sería desastroso", advirtió. "No solo para mí porque es mi candidato, sino porque sería terrible para el Partido Demócrata. El partido debería pensar bien antes de alienar a esos electores que son el futuro del partido".