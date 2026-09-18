viernes 18  de  septiembre 2026
MIGRACIÓN IRREGULAR

México desactiva drones usados por traficantes de migrantes para vigilar la frontera con EEUU

"Son drones sin armas, sin artefactos explosivos. Los utilizan únicamente para vigilar las rutas que emplean los migrantes”, dijo el secretario de Defensa

Soldados del batallón especial antidrone del Ejército Mexicano.

Soldados del batallón especial antidrone del Ejército Mexicano.

AFP
Por Santiago Perales

CIUDAD DE MÉXICO -- El Ejército mexicano ha inhibido desde el pasado 7 de septiembre cuatro drones utilizados por grupos criminales para vigilar rutas empleadas para el tráfico irregular de migrantes en la frontera con Estados Unidos, como parte del operativo binacional Águila Alta, informó este viernes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo.

“Hasta el momento únicamente se han inhibido cuatro drones. Los cuatro del lado mexicano. Son drones sin armas, sin artefactos explosivos. Los utilizan únicamente para vigilar las rutas que emplean los migrantes”, señaló el funcionario durante la conferencia de prensa presidencial desde el central estado de Guanajuato.

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La cifra revela los primeros resultados de la operación Águila Alta, por la cual México anunció la semana pasada el despliegue de 800 militares y equipos capaces de inhibir drones en un radio de tres kilómetros, en la frontera con Estados Unidos.

Operación binacional

El despliegue fue activado en la franja Tijuana-San Diego (California), del 31 de agosto al 21 de septiembre, como parte de acciones coordinadas con agencias estadounidenses, que replica un esquema similar aplicado antes en Ciudad Juárez y El Paso (Texas).

La operación binacional, que se dividió en dos partes, la primera del 31 de agosto al 2 de septiembre y la segunda del 7 al 21 de septiembre, implica que cada país actúe dentro de su territorio y busque detectar e inutilizar drones empleados por organizaciones criminales para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas.

El titular de la Defensa detalló que uno de los cuatro aparatos fue localizado inicialmente por autoridades estadounidenses cuando se encontraba en su territorio.

“Ellos lo localizaron en su territorio, lo inhibieron y regresó al territorio mexicano. Nos coordinamos, nos dieron la información”, relató.

Detenido operador de dron

Una vez en México, las fuerzas militares consiguieron que el dron descendiera y detuvieron a su operador, quien, abundó, “es una persona que se dedica al cruce de migrantes de manera ilegal” hacia Estados Unidos.

Según el funcionario, autoridades militares mexicanas mantuvieron esta semana una reunión con sus pares estadounidenses para intercambiar información sobre los resultados de la operación.

La segunda fase de Águila Alta, iniciada el 7 de septiembre y que concluirá el próximo día 21, contempla patrullajes y reconocimientos terrestres simultáneos, así como el empleo de equipos antidrones fijos y móviles en ambos lados de la frontera.

Una de las prioridades de la Administración del presidente Donald Trump es detener la inmigración irregular y la seguridad de la frontera sur.

FUENTE: Con información de EFE

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