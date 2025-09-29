lunes 29  de  septiembre 2025
MIGRACIÓN

¿Es diferente la solicitud de la Green Card según el estado donde vivas?

El proceso para obtener la tarjeta de residencia permanente en EEUU es federal y por tanto único, pero hay diferencias en algunos aspectos que debes conocer

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.

USCIS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El proceso para obtener la Green Card, que se inicia con la solicitud de residencia permanente legal en EEUU, contempla los mismos pasos, iguales requisitos y rigor en todo el territorio estadounidense, no importa el estado donde vivas.

La razón es que todo los trámites dependen del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) que es el organismo federal encargado de emitir documentos como la Green Card, autorizaciones de empleo y gestionar solicitudes de beneficios de inmigración y naturalización, entre otras funciones oficiales.

Lee además
USCIS pausó solicitudes de “green card” para una verificación más rigurosa
MIGRACIÓN

USCIS: ¿Qué pasa si no renuevo mi Green Card a tiempo?
Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
INMIGRACIÓN

USCIS habilita portal de pago para solicitudes de asilo y tasa anual de casos pendientes

Sin embargo, sí hay una diferencias en el proceso, determinada por el domicilio o lugar donde residas, que debes saber.

Green Card y tu domicilio

Según la USCIS, en cualquier estado de EEUU donde vivas la solicitud de la Green Card supone un proceso único, pero la dirección que registres en el trámite determina el sitio al que se enviará el formulario para la solicitud.

Esto quiere decir que tendrás un centro de procesamiento o "lockbox" específico para recibir los envíos del USCIS, pues estos centros son los receptores y organizadores de las solicitudes en trámite, antes de enviarlas a las oficinas locales.

Para saber cuál es el lockbox correcto para los envíos, debes consultar la página web oficial del USCIS y buscar la dirección postal correspondiente a tu estado.

FUENTE: Con información de uscis.gpv

Temas
Te puede interesar

Para solicitar la nacionalidad estadounidense, ¿es necesario contar antes con una Green Card activa?

ICE: ¿Es legal expulsar a un migrante con la Green Card activa?

¿Qué formulario específico se necesita para renovar la Green Card?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Congreso de la Florida.
NOVEDAD LEGISLATIVA

Entran en vigor una treintena de nuevas leyes en Florida

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda transita por Bahamas

Sede del ayuntamiento de Miami.
POLÍTICA

Elecciones en Miami, 13 candidatos compiten por la alcaldía en una reñida contienda

Policía de Grand Blanc, Michigan. video
SUCESOS

Tiroteo en iglesia de Michigan deja un muerto y varios heridos

Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Te puede interesar

Congreso de la Florida.
NOVEDAD LEGISLATIVA

Entran en vigor una treintena de nuevas leyes en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda transita por Bahamas

Bad Bunny asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. video
MÚSICA

Bad Bunny se apodera del medio tiempo del Super Bowl 2026

Sede del ayuntamiento de Miami.
POLÍTICA

Elecciones en Miami, 13 candidatos compiten por la alcaldía en una reñida contienda