¿Es diferente la solicitud de la Green Card según el estado donde vivas?

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.

MIAMI. - El proceso para obtener la Green Card, que se inicia con la solicitud de residencia permanente legal en EEUU, contempla los mismos pasos, iguales requisitos y rigor en todo el territorio estadounidense, no importa el estado donde vivas.

La razón es que todo los trámites dependen del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( USCIS , por sus siglas en inglés) que es el organismo federal encargado de emitir documentos como la Green Card, autorizaciones de empleo y gestionar solicitudes de beneficios de inmigración y naturalización, entre otras funciones oficiales.

Sin embargo, sí hay una diferencias en el proceso, determinada por el domicilio o lugar donde residas, que debes saber.

Green Card y tu domicilio

Según la USCIS, en cualquier estado de EEUU donde vivas la solicitud de la Green Card supone un proceso único, pero la dirección que registres en el trámite determina el sitio al que se enviará el formulario para la solicitud.

Esto quiere decir que tendrás un centro de procesamiento o "lockbox" específico para recibir los envíos del USCIS, pues estos centros son los receptores y organizadores de las solicitudes en trámite, antes de enviarlas a las oficinas locales.

Para saber cuál es el lockbox correcto para los envíos, debes consultar la página web oficial del USCIS y buscar la dirección postal correspondiente a tu estado.

FUENTE: Con información de uscis.gpv