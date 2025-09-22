lunes 22  de  septiembre 2025
USCIS: ¿Qué pasa si no renuevo mi Green Card a tiempo?

La tarjeta de residencia permanente te permite beneficios en EEUU que puedes perder e incluso crearte inconvenientes si no la actualizas oportunamente

USCIS pausó solicitudes de “green card” para una verificación más rigurosa

Freepik
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Lograr la residencia permanente legal en EEUU o tarjeta de Green Card implica un proceso exigente que comienza por decidir si eres elegible para optar a ese estatus y tener a tu alcance beneficios como cualquier ciudadano, razón por la cual debes estar pendiente de su vigencia.

No hacer la renovación de la Green Card a tiempo puede no solo poner en riesgo tu estatus legal para vivir en EEUU, aunque no lo pierdes, sino también ocasionarte problemas que pueden dificultar tu día a día en el país, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés).

Incluso, podrías ser arrestado por un agente de inmigración.

Por eso es importante que estés pendiente de la fecha de vencimiento de la tarjeta y presentar con antelación la solicitud de renovación con el Formulario I-90 para evitarte malos ratos.

Con Green Card vencida

Si no renuevas a tiempo tu Green Card, por olvido o por descuido, los problemas no tardarán en llegar. Algunas de las consecuencias de la tarjeta vencida son:

  • Dificultad para viajar: no podrás reingresar a EEUU fácilmente si saliste de viaje fuera del país con tu tarjeta verde vencida.
  • Inconvenientes laborales: una Green Card vencida puede afectar tu situación laboral, al no poder demostrar fácilmente la autorización de empleo válida. Ambas tienen relación.
  • No podrás conducir vehículos: no renovar a tiempo la tarjeta impacta en la vigencia de la licencia, pues no podrás renovarla, y al mismo tiempo te impide el acceso a otros beneficios y servicios que depende del vigor de la tarjeta.
  • Riesgo de abandono de estatus: viajar con una tarjeta vencida y sin el permiso exigido por USCIS, puede ser una señal de abandono de tu estatus de residencia permanente legal, para las autoridades de inmigración.

Es conveniente que sepas que tu estatus no se pierde automáticamente al caducar la Green Card, pero sí tu capacidad para demostrarlo, por lo que USCIS sugiere presentar la Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente (Formulario I-90) antes de que la actual expire.

El USCIS ha establecido requisitos más rigurosos para la solicitud de la tarjeta.

Cuándo hacer la renovación

Según el USCIS, debes renovar o reemplazar tu Green Card en las siguientes situaciones:

  • Si la tarjeta ya expiró o va a expirar dentro de los próximos seis meses.

  • Si la tarjeta fue extraviada, robada, mutilada o destruida.

  • Si su tarjeta contiene información incorrecta o errónea.

  • Si cambió legalmente su nombre u otros datos biográficos desde que recibió la tarjeta vigente.

FUENTE: Con información de uscis.gov, Redacción DLA, marvin law office

