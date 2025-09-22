lunes 22  de  septiembre 2025
INMIGRACIÓN

¿Qué formulario específico se necesita para renovar la Green Card?

La agencia aconseja presentar la solicitud de renovación al menos seis meses antes de la fecha de vencimiento de la tarjeta, a fin de evitar contratiempos

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.

USCIS
Por María Cristina Hernández

MIAMI.- Los residentes permanentes legales en Estados Unidos deben asegurarse de mantener vigente su tarjeta de residencia, conocida como Green Card, ya que es el documento oficial que prueba su estatus migratorio en el país.

Cuando la tarjeta se acerca a su fecha de vencimiento -por lo general, cada 10 años-, corresponde iniciar el trámite de renovación ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).

La tarjeta verde o Green Card que permite a ciudadanos extranjeros residir legalmente en Estados Unidos. 
INMIGRACIÓN

USCIS: ¿Con cuánta antelación puedes renovar la green card?
EEUU concede la green card o tarjeta de residencia permanente.  
MIGRACIÓN

¿Se puede renovar la Green Card de forma telemática?

El procedimiento se realiza mediante el Formulario I-90, Application to Replace Permanent Resident Card (Solicitud de Reemplazo de Tarjeta de Residente Permanente), que es el documento oficial requerido para renovar o reemplazar la Green Card en casos de vencimiento, pérdida, robo, deterioro o error en la información impresa.

¿Quiénes deben presentar el Formulario I-90?

El formulario aplica para todos los residentes permanentes con Green Card de 10 años que necesiten renovarla. No debe confundirse con los casos de residencia condicional, que son tarjetas válidas por dos años y requieren otros formularios específicos, como el I-751 para cónyuges de ciudadanos estadounidenses o el I-829 para inversionistas.

Los pasos para renovar la green card son:

  • Completar el Formulario I-90: se puede llenar en línea a través del portal de USCIS (recomendado por la agencia) o enviar en formato impreso por correo.

  • Pagar las tarifas correspondientes: actualmente, el costo es de $455 dólares por la solicitud más $85 dólares por servicios biométricos, para un total de $540.

  • Enviar la solicitud: en el caso de hacerlo en papel, el formulario y el pago deben remitirse a la dirección indicada por USCIS según el lugar de residencia del solicitante.

  • Cita biométrica: USCIS programará una cita en un centro de asistencia para tomar huellas digitales, fotografía y firma.

  • Recibir notificaciones: a través de una cuenta en línea o por correo, el solicitante podrá dar seguimiento al proceso hasta que USCIS emita la nueva tarjeta.

Recomendaciones del USCIS

De acuerdo con la información oficial de USCIS, el tiempo promedio de procesamiento para renovar una Green Card con el Formulario I-90 oscila entre ocho y 12 meses, aunque el solicitante recibe un comprobante de extensión automática de su estatus mientras se procesa el caso. Este documento, junto con la tarjeta vencida, sirve como prueba válida de residencia permanente.

La agencia aconseja presentar la solicitud de renovación al menos seis meses antes de la fecha de vencimiento de la tarjeta, a fin de evitar contratiempos. Además, sugiere mantener actualizada la dirección de residencia para garantizar la recepción de notificaciones oficiales y evitar retrasos en el proceso.

El Formulario I-90 es la vía oficial para renovar la Green Card y completarlo a tiempo asegura que los residentes permanentes mantengan su estatus migratorio debidamente respaldado.

