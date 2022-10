Esposo de Nancy Pelosi sufre violento ataque en su residencia

"El agresor está bajo custodia y se está investigando el motivo del ataque", añadió.

Hasta ahora las autoridades no han determinado las circunstancias en que se originó el ingreso del hombre a la residencia de la presidenta de la Cámara de Representantes, segunda en la línea de sucesión a la Presidencia después de la vicepresidenta Kamala Harris. Pelosi no estaba en San Francisco cuando su marido fue agredido y tampoco se sabe si su residencia estaba o no custodiada.

Paul Pelosi, de 82 años, sufrió contusiones en la cabeza y el cuerpo, según dos personas, según el vocero de Nancy Pelosi, Drew Hammill, que aseguró se preveía su recuperación plena. Ingresó al Hospital General Zuckerberg de San Francisco para recibir tratamiento, confirmó el hospital.

El atacante "exigía ver a la presidenta de la Cámara" y "amenazó de muerte" a Paul Pelosi, precisó el vocero de la política.

La policía dijo que cuando los agentes llegaron a la casa de la víctima en San Francisco, poco antes de las 02H30 de la madrugada (09H30 GMT), el agresor y Paul Pelosi estaban forcejeando por un martillo.

"Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos se encontraron con un varón adulto y con el marido de la señora Pelosi, Paul", dijo el jefe de la policía de San Francisco, Bill Scott, a los periodistas.

"Nuestros agentes observaron que el señor Pelosi y un sospechoso sostenían ambos un martillo. El sospechoso apartó el martillo del señor Pelosi y le agredió violentamente con él", provocándole heridas en la cabeza y el cuerpo.

Scott identificó al agresor como David Depape, de 42 años, y dijo que sería acusado de intento de homicidio, agresión con arma mortal, robo y otros delitos.

Hammill añadió en un comunicado que el marido de la presidenta de la Cámara Baja, de 82 años, estaba "recibiendo una excelente atención médica y se espera que se recupere completamente".

"Indignado"

El intruso entró a través de una puerta corrediza de cristal, informó The Wall Street Journal, citando a agentes de policía que hablaron bajo condición de anonimato.

En plena campaña electoral, miembros de los partidos republicano y demócrata han alertado sobre la violencia que rodea estos comicios.

Según la policía del Capitolio, las amenazas contra legisladores se han más que duplicado hasta superar las 9.000 anuales desde 2017.

Miembros de ambos partidos apoyaron a Pelosi en las redes sociales, y varios sugirieron que el ataque era consecuencia del aumento de la retórica violenta en el discurso político.

El jefe de la bancada republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, dijo estar "indignado" por el ataque.

La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden había llamado a Pelosi para expresarle su apoyo por el "horrible ataque" y estaba orando por su esposo.

"El presidente condena toda violencia y pide que se respete el deseo de privacidad de la familia", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un comunicado.

El ataque culmina un año tumultuoso para Paul Pelosi, un empresario de 82 años, quien fue declarado culpable de conducir ebrio después de un accidente en mayo y sentenciado a cinco días de cárcel.

Menos de dos semanas antes de las elecciones de mitad de mandato, varios legisladores estadounidenses han hecho sonar la alarma sobre la renovada violencia en su contra.

Según la Policía del Capitolio, responsable de proteger a los miembros del Congreso, las amenazas contra legisladores han aumentado considerablemente desde 2017, pasando de 3.939 a 9.625 en 2021.