lunes 11  de  agosto 2025
MIGRACIÓN

Este es el primer requisito que debe cumplir un migrante para solicitar nacionalidad estadounidense

Poseer la Green Card por al menos cinco años es condición fundamental del migrante para optar por la ciudadanía de EEUU, previa verificación de elegibilidad

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Obtener la nacionalidad estadounidense es un deseo que quiere alcanzar un migrante que vive y trabaja legalmente en EEUU para llevar una vida estable, pero lograrlo exige cumplir con varios requisitos establecidos en la ley.

El primer requerimiento para ser elegible y optar por la ciudadanía por naturalización es poseer la Green Card, es decir, ser residente permanente legal, por al menos cinco años o tres años en el caso de haber contraído matrimonio con una persona nacida en EEUU, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés).

Esta agencia federal sugiere a todo migrante con residencia permanente legal que verifique primero a través de su página oficial si es elegible para optar por la naturalización.

Entre estos está preparar la solicitud con el Formulario n-400 y asesorarse con un proveedor autorizado de servicios legales de inmigración, para iniciar el trámite.

Uno de los requisitos que el migrante debe cumplir para obtener la nacionalidad es pasar el examen de naturalización que consta de dos partes: un examen de educación cívica (historia y Gobierno de Estados Unidos) y un examen de inglés, según USCIS.

Requisito de ley para la nacionalidad

Para ser elegible, la agencia señala un primer requisito entre otros y es el de poder demostrar que se es residente permanente legal de EEUU por cinco años.

Y también, si es el caso del ciudadano extranjero, haber contraído matrimonio con un ciudadano estadounidense.

Otros son:

  • Tener al menos 18 años de edad.
  • Saber leer, escribir y comunicarse oralmente en inglés básico, aunque se hace la salvedad de que este requisito depende de la edad.
  • Ser una persona de buena conducta moral.

Obtener la nacionalidad le permite una serie de beneficios, entre los cuales están el derecho a permanecer en EEUU como ciudadano estadounidense; poder obtener pasaporte estadounidense para viajar internacionalmente; y la opción de solicitar autorización para traer a familiares en forma permanente al país.

FUENTE: Con información de usa.gov

