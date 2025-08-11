Un muerto y dos desaparecidos en explosión de planta de acero en Pensilvania

Un vehículo de los Servicios de Desastres del Ejército de Salvación cerca de la entrada de la planta de coque Clairton de US Steel tras una explosión en la planta en Clairton, Pennsylvania, el 11 de agosto de 2025.

NUEVA YORK — Una explosión registrada este lunes en una planta de acero de coque en Pensilvania , en el noreste de Estados Unidos, provocó al menos un muerto, varios heridos y dos personas que se encuentran aún desaparecidas, informó la policía local.

"En este momento, las autoridades pueden confirmar que ha habido una víctima mortal (...) y se cree que hay dos personas desaparecidas y varias personas han sido atendidas por lesiones adicionales", confirmó la policía del condado de Allegheny, situado a unos 25 km de Pittsburg, en el estado de Pensilvania.

La explosión, que produjo una importante columna de humo negro, ocurrió en las "baterías de hornos de (carbón) de coque" de la siderúrgica US Steel Clairton Coke Works, donde trabajan a diario cerca de 1.300 personas, informó la empresa en un comunicado.

"Nuestra máxima prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y el medio ambiente. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes para investigar la causa del incidente", agregó.

Búsqueda y rescate continúan

Por su parte, el gobernador del estado, Josh Shapiro, dijo que "los trabajadores heridos fueron trasladados a hospitales locales para recibir atención médica, y las labores de búsqueda y rescate continúan activas en la planta", añadió.

Shapiro publicó en X un mensaje en el que menciona "una explosión ocurrida esta mañana" en la planta Clairton Coke Works, propiedad de US Steel, ubicada a unos 25 km de Pittsburgh.

"El incidente sigue en curso y las personas cercanas deben seguir las instrucciones de las autoridades locales", escribió.

Con anterioridad, el senador John Fetterman dijo también en X que "docenas" de personas habían resultado heridas en esta explosión.

El congresista Summer Lee escribió X: "Mi corazón está con los trabajadores, especialmente con los heridos o atrapados, sus familias, los equipos de primera respuesta y toda la comunidad de Clairton".

Según varios medios estadounidenses, la explosión dejó heridos, algunos de los cuales podrían estar aún entre los escombros.

Los empleados heridos han sido trasladados a hospitales locales para recibir atención, y las labores de búsqueda y rescate continúan en la planta. Si se encuentra en la zona, siga las instrucciones de las autoridades locales.

FUENTE: Con inform,aciòn de AFP