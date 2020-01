Un silencio sepulcral invadió la zona dedicada a las radios en el centro del prensa del Super Bowl LIV cuando retransmitían la voz de Kobe Bryant que contaba lo que significaba el basquetbol para él. "Querido basquetbol", decía con voz emocionada el jugador. "Desde el momento que agarré una pelota supe una cosa: Yo te amo. Caí profundamente enamorado de tí. Tu me diste los músculos y yo puse el corazón".

Toda la fiesta y el interés en torno al partido que disputarán los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco, el próximo 2 de febrero en el Hard Rock Stadium, quedó paralizado por un un minuto de silencio en todos los corazones por la memoria de uno de los más fantásticos jugadores en la historia del basquetbol, fallecido el domingo 26 de enero en un accidente de helicóptero al lado de su hija Gianna.

En la tarde del domingo, los aficionados que asistieron al Super Bowl Experience en el Miami Beach Convention Center se enteraron de la muerte del legendario jugador a través de las pantallas de televisión en el parque temático. Una sensación de conmoción total invadió a todos aquellos que veían incrédulos las imáges del adiós prematuro de un astro del deporte.

Mientras, la NFL, organizadora del Super Bowl en Miami, de inmediato difundió el pesar de la comunidad del football americano por la sorpresiva desapareción de uno de los más connotados deportistas de todos los tiempos.El gran Tom Brady, el único jugador en ganar seis títulos de Super Bowl en la NFL, expresó escuetamente. "Ya te estamos extrañando Kobe".

Muchos comparaban a Brady con Bryant por la disciplina en su preparación, por el cuidado en su alimentación, en su entrenamiento y en su forma de vida. Lamar Jackson, quien llevó a los Ravens de Baltimore a convertirse en el mejor equipo de la campaña regular rindió tributo al ídolo: "Es una leyenda. Hizo mucho por el basquetbol. Muchos seguían a Kobe Bryant y entre esos me incluyo yo".

Kobe lo ganó todo. Cinco veces fue campeón de la NBA y en las finales en dos de ellas fue elegido como el Jugador Más Valioso. Durante sus 20 años de carrera entre 1996 y 2016 en las que vistió solo la camiseta de los Lakers de Los Angeles fue seleccionado 18 veces al Juego de Estrellas, y en cuatro de ellos se apropió del premio al mejor jugador.

La noche del sábado, el ex astro del Heat de Miami LeBron James, quien ahora milita con los Lakers, desplazó a Bryant del tercer lugar como el mejor anotador de por vida en la historia de la liga con 33.655 puntos, Bryant tiene 33.643, Kareem Abdul-Jabaar es el líder absoluto con 38.387 puntos, seguido por Karl Malone con 36.928 .

Con gran hidalguía, Bryant le dijo a LeBron el mismo sábado: "Continúa haciendo avanzar el basquetbol King James. Te tengo mucho respeto".

Bryant no solo contribuyó con su entrega total a que los Lakers se convirtieran en un equipo dominante durante dos décadas, sino también llevó su compromiso a la selección de Estados Unidos con la que alcanzó dos veces los laureles olímpicos en los juegos de Beijing 2008 y Londres 2012.

Además, fue campeón de las Américas en Las Vegas 2007. Esas conquistas permitieron que muchos lo siguieran como lo hizo el veterano quarterback de los Saints Drew Brees. "Kobe era un inspirador", dijo Brees.

"Tuve la oportunidad de reunirme con él solo una vez. Era el tipo de persona que me hubiese gustado estar al lado de él muchas veces. Le tenía enorme respeto como competidor. El inspiró a mucha gente en muchas maneras diferentes. Fue uno de los más grandes competidores en cualquier generación. No solo en el deporte sino en la manera que abordaba las muchas cosas que hacía. Rezo por él, por su familia, todavía no sabemos todos los detalles, pero es una trágica pérdida".

Los 49ers de San Francisco de seguro disputarán el Super Bowl con un crespón negro. "La leyenda partió muy pronto", escribió el club en un comunicado. "Con dolor en el corazón enviamos nuestras condolencias a la familia Bryant luego de la trágica pérdida de Kobe y Gianna. Oraciones para las familias que perdieron a sus seres queridos".