Exfiscal de la CPI Karim Khan anuncia que apelará su destitución por "conducta sexual inapropiada"

El fiscal de la CPI, Karim Khan, inició formalmente la investigación contra el régimen venezolano en noviembre de 2021

El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, pronuncia una declaración en las oficinas de la Jurisdicción Especial de Paz en Bogotá, el 27 de octubre de 2021. Khan respaldó los esfuerzos de la Jurisdicción Especial de Paz para lograr justicia.

NUEVA YORK — El exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan anunció este viernes que apelará su destitución, luego de que la Asamblea de los Estados Partes lo removiera del cargo por "conducta grave y un grave incumplimiento de sus deberes", en un proceso iniciado tras las acusaciones de presunta agresión sexual formuladas por una integrante de su equipo.

Khan sostiene que la decisión vulneró sus derechos fundamentales y aseguró que recurrirá a "todas las vías legales disponibles" para impugnar la medida.

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En una declaración difundida por su equipo jurídico, el exfiscal afirmó que la decisión de la Asamblea carece de fundamento jurídico suficiente y que nunca se le permitió ejercer plenamente su derecho a la defensa.

Sus abogados sostienen que la destitución "no está respaldada por ninguna conclusión jurídica debidamente fundamentada" que pruebe una conducta constitutiva de mala conducta.

La defensa anunció que impugnará la decisión por todos los mecanismos legales disponibles y aseguró que el exfiscal se reserva el derecho de ejercer otras acciones judiciales.

La Asamblea votó por su destitución

La Asamblea de los 125 Estados Partes de la CPI aprobó el viernes la destitución de Khan durante una sesión extraordinaria celebrada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

Según fuentes diplomáticas, 82 Estados votaron a favor de remover al fiscal británico por considerar acreditada una "conducta grave y un grave incumplimiento de sus deberes", superando ampliamente los 63 votos necesarios para aprobar la medida.

De acuerdo con reportes de prensa, 13 Estados respaldaron su permanencia en el cargo, 15 se abstuvieron y algunos no participaron en la votación.

El procedimiento disciplinario se originó tras una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU (OIOS) por las denuncias presentadas por una integrante de la Fiscalía.

La denunciante, identificada públicamente como Sarah, una abogada de origen malasio, aseguró en una entrevista con CNN que fue víctima de los presuntos contactos sexuales no consentidos entre marzo de 2023 y abril de 2024 durante viajes oficiales y en instalaciones vinculadas a la Fiscalía.

"Es imposible que exista consentimiento cuando hay un desequilibrio de poder de tal magnitud. Lo que mucha gente no entiende es que el señor Khan no era sólo mi jefe, sino el jefe de todo el mundo", sostuvo.

La Fiscalía continuará con sus investigaciones

La Fiscalía envió un mensaje de “tranquilidad a las víctimas, comunidades afectadas, Estados Partes y organizaciones de la sociedad civil”, al subrayar que mantiene su compromiso de llevar a cabo "investigaciones y juicios independientes e imparciales" en todas las situaciones bajo jurisdicción de la Corte para hacer justicia por los crímenes más graves.

La salida de Khan no supondrá el cierre automático de ninguna de las investigaciones abiertas por el tribunal. La Fiscalía aseguró que sus actividades "continúan sin interrupción" pese a la decisión adoptada.

Los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang continuarán al frente de la institución de forma interina.

FUENTE: Con información de EFE/AFP