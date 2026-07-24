viernes 24  de  julio 2026
Escándalo

Exfiscal de la CPI Karim Khan anuncia que apelará su destitución por "conducta sexual inapropiada"

La Asamblea de los Estados Partes aprobó removerlo del cargo tras una investigación iniciada por denuncias de una exempleada del funcionario

El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, pronuncia una declaración en las oficinas de la Jurisdicción Especial de Paz en Bogotá, el 27 de octubre de 2021. Khan respaldó los esfuerzos de la Jurisdicción Especial de Paz para lograr justicia. &nbsp;

El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, pronuncia una declaración en las oficinas de la Jurisdicción Especial de Paz en Bogotá, el 27 de octubre de 2021. Khan respaldó los esfuerzos de la Jurisdicción Especial de Paz para lograr justicia.

 

DANIEL MUNOZ / AFP
El fiscal de la CPI, Karim Khan, inició formalmente la investigación contra el régimen venezolano en noviembre de 2021

El fiscal de la CPI, Karim Khan, inició formalmente la investigación contra el régimen venezolano en noviembre de 2021

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — El exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan anunció este viernes que apelará su destitución, luego de que la Asamblea de los Estados Partes lo removiera del cargo por "conducta grave y un grave incumplimiento de sus deberes", en un proceso iniciado tras las acusaciones de presunta agresión sexual formuladas por una integrante de su equipo.

Khan sostiene que la decisión vulneró sus derechos fundamentales y aseguró que recurrirá a "todas las vías legales disponibles" para impugnar la medida.

Lee además
Fiscalía tiene su sede en la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya (Foto del 14 de marzo de 2025)
Crímenes

Venezuela anuncia su retiro "definitivo" de la Corte Penal Internacional; el organismo lanza advertencia
El periodista David Alandete, y la escritora Zoé Valdés. 
ENTREVISTA

David Alandete, de la trama rusa a Objetivo Venganza: "Cambió mi manera de observar el poder"

En una declaración difundida por su equipo jurídico, el exfiscal afirmó que la decisión de la Asamblea carece de fundamento jurídico suficiente y que nunca se le permitió ejercer plenamente su derecho a la defensa.

Sus abogados sostienen que la destitución "no está respaldada por ninguna conclusión jurídica debidamente fundamentada" que pruebe una conducta constitutiva de mala conducta.

La defensa anunció que impugnará la decisión por todos los mecanismos legales disponibles y aseguró que el exfiscal se reserva el derecho de ejercer otras acciones judiciales.

La Asamblea votó por su destitución

La Asamblea de los 125 Estados Partes de la CPI aprobó el viernes la destitución de Khan durante una sesión extraordinaria celebrada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

Según fuentes diplomáticas, 82 Estados votaron a favor de remover al fiscal británico por considerar acreditada una "conducta grave y un grave incumplimiento de sus deberes", superando ampliamente los 63 votos necesarios para aprobar la medida.

De acuerdo con reportes de prensa, 13 Estados respaldaron su permanencia en el cargo, 15 se abstuvieron y algunos no participaron en la votación.

El procedimiento disciplinario se originó tras una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU (OIOS) por las denuncias presentadas por una integrante de la Fiscalía.

La denunciante, identificada públicamente como Sarah, una abogada de origen malasio, aseguró en una entrevista con CNN que fue víctima de los presuntos contactos sexuales no consentidos entre marzo de 2023 y abril de 2024 durante viajes oficiales y en instalaciones vinculadas a la Fiscalía.

"Es imposible que exista consentimiento cuando hay un desequilibrio de poder de tal magnitud. Lo que mucha gente no entiende es que el señor Khan no era sólo mi jefe, sino el jefe de todo el mundo", sostuvo.

La Fiscalía continuará con sus investigaciones

La Fiscalía envió un mensaje de “tranquilidad a las víctimas, comunidades afectadas, Estados Partes y organizaciones de la sociedad civil”, al subrayar que mantiene su compromiso de llevar a cabo "investigaciones y juicios independientes e imparciales" en todas las situaciones bajo jurisdicción de la Corte para hacer justicia por los crímenes más graves.

La salida de Khan no supondrá el cierre automático de ninguna de las investigaciones abiertas por el tribunal. La Fiscalía aseguró que sus actividades "continúan sin interrupción" pese a la decisión adoptada.

Los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang continuarán al frente de la institución de forma interina.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

Temas
Te puede interesar

Trump reclama acción ante la vulnerabilidad del sistema electoral

Congresistas de EEUU se reúnen con Delcy Rodríguez en Caracas para "evaluar agenda bilateral"

Mike Hammer acompaña en Bejucal la entrega de la ayuda enviada por EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
DE REGRESO A CLASES

Miami-Dade dejará de ofrecer comidas gratuitas a todos los estudiantes

Lehigh es una comunidad de amplio crecimiento en Florida.
MIGRACIÓN INTERNA

Lehigh Acres gana terreno entre quienes ya no pueden comprar una casa en Miami

Iliana Lavastida, directora de Diario Las Américas. 
OPINIÓN

La humildad, una virtud necesaria para quienes pretenden hacer Patria

FDA retira la Marketside Classic Iceberg Salad del mercado. 
ATENCIÓN CONSUMIDOR

FDA retira lechuga iceberg distribuida en Florida por riesgo de Cyclospora

Voluntarios y equipos de rescate buscan cuerpos entre los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda, Venezuela, el 23 de julio de 2026, casi un mes después de los terremotos del 24 de junio
EMERGENCIA

Búsqueda de desaparecidos no cesa, tras un mes de terremotos en Venezuela

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
EEUU/ANáLISIS

Trump reclama acción ante la vulnerabilidad del sistema electoral

Por Leonardo Morales
El periodista David Alandete, y la escritora Zoé Valdés. 
ENTREVISTA

David Alandete, de la trama rusa a Objetivo Venganza: "Cambió mi manera de observar el poder"

Fiscalía tiene su sede en la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya (Foto del 14 de marzo de 2025)
Crímenes

Venezuela anuncia su retiro "definitivo" de la Corte Penal Internacional; el organismo lanza advertencia

Aviones de Israel, Arabia Saudí y Bahréin, todos ellos aliados de EEUU y enfrentados a la República Islámica de Irán, escoltaron al bombardero estadounidense.
Conflicto bélico

¿Desplegaría EEUU bombardeos a "gran escala" nuevamente en Irán?

Imagen referencial.
DE REGRESO A CLASES

Miami-Dade dejará de ofrecer comidas gratuitas a todos los estudiantes