Exiliado cubano respalda a Trump y llama a no creer en promesas vacías

Su discurso fue conmovedor, lloró al recordar su pasado durante su intervención que duró poco más de 4 minutos, y recordó las enseñanzas de su padre una vez llegó a Estados Unidos.

“Escuché las promesas de Fidel Castro y nunca podré olvidar a todos los que crecieron a mi alrededor, que se parecían a mí, que pude haber sido yo, que sufrieron, pasaron hambre y murieron porque creyeron en esas promesas vacías. Se tragaron la píldora venenosa comunista”, afirmó durante su discurso plagado de emociones.

"Lo único que le importa a la extrema izquierda es el poder. Poder para ellos, no para nosotros. Les hablo hoy porque he visto personas así antes. He visto movimientos como este antes. He visto ideas como esta antes y estoy aquí para decirles que no podemos dejar que se apoderen de nuestro país", expresó el empresario cubanoamericano, propietario de la red de estaciones de servicio Sunshine Gasoline Distributors.

“El otro hombre, está más preocupado por el poder y no por el país", manifestó en alusión al candidato presidencial demócrata Joe Biden.

Hablo de la importancia de la libertad. “Mi decisión es muy fácil, yo elijo al presidente Trump porque elijo a Estados Unidos. Elijo la libertad”, finalizó su conmovedor discurso.