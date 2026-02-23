lunes 23  de  febrero 2026
Policía arresta al exembajador británico en EEUU tras revelaciones del caso Epstein

"Los agentes han detenido a un hombre de 72 años por sospecha de incumplimientos en el ejercicio de la función pública", informó la policía metropolitana

Foto proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, que muestra a Jeffrey Epstein (izquierda.) y al diputado británico del Partido Laborista y exembajador del Reino Unido en EEUU Peter Mandelson (der.) hablando durante una conferencia de prensa en Londres el 30 de enero de 2013.

Foto proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, que muestra a Jeffrey Epstein (izquierda.) y al diputado británico del Partido Laborista y exembajador del Reino Unido en EEUU Peter Mandelson (der.) hablando durante una conferencia de prensa en Londres el 30 de enero de 2013.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES — La policía de Londres arrestó al exembajador británico en Reino Unido Peter Mandelson por acusaciones de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras la publicación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein que muestran sus vínculos con el fallecido delincuente.

"Los agentes han detenido a un hombre de 72 años por sospecha de incumplimientos en el ejercicio de la función pública", informó la policía metropolitana de Londres en un comunicado, tras los registros previos en el domicilio de Mandelson y después de que dos cadenas británica mostraran al exfuncionario saliendo de su residencia escoltado.

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.
Autoridades británicas examina vínculos del expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein
Kathryn  Ruemmler  (en el extremo izquierdo de la foto) durante una reunión con el entonces presidente Barack Obama.
Exasesora jurídica de Obama, fiel y cercana amiga de Jeffrey Epstein

"Fue llevado a comisaría para ser interrogado", agregó.

La BBC y SkyNews difundieron imágenes de Peter Mandelson dejando su domicilio, en Londres, junto a dos policías vestidos de civil que lo escoltaron hasta un vehículo camuflado.

La detención del que fuera un barón del partido Laborista se produjo cuatro días después del arresto del expríncipe Andrés, otro sospechoso a raíz del caso Epstein.

El hermano del rey Carlos III es sospechoso de haber transmitido información confidencial al delincuente sexual estadounidense cuando era representante especial del Reino Unido para el comercio, de 2001 a 2011.

Gobierno de Starmer debilitado

La policía londinense había anunciado el 3 de febrero la apertura de una investigación contra Mandelson, por de unos documentos de los archivos de Epstein, divulgados a finales de enero por las autoridades de Washington.

Según esos archivos, el exembajador habría transmitido informaciones susceptibles de influir en los mercados al financiero estadounidense, especialmente durante su etapa de ministro en el gobierno de Gordon Brown (2008-2010).

Tres días después, la policía afirmó que había allanado dos residencias suyas, en el distrito londinense de Candem y en Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra.

Unos sucesos que debilitaron al gobierno laborista de Keir Starmer, acusado de haber nombrado a finales de 2024 a Peter Mandelson embajador en Washington, pese a que sabía que éste no se había distanciado de Epstein tras su condena por delitos sexuales.

Tanto el jefe de gabinete de Starmer como su director de comunicación dimitieron a raíz de este escándalo.

FUENTE: Con información de AFP

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, la cantautora y actriz estadounidense Teyana Taylor, el director de cine estadounidense Paul Thomas Anderson, la productora de cine estadounidense Sara Murphy y el actor puertorriqueño Benicio del Toro posan con el premio a la Mejor Película por One Battle After Another durante la ceremonia de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.
PREMIOS

"One Battle After Another" triunfa en los BAFTA al ganar Mejor Película

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ALERTA

Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

Álex Saab en Caracas, Venezuela, en un acto de recibimiento tras ser liberado por al administración del demócrata Joe Biden.
POLÍTICA

EEUU exige aplicar tratado de extradición de 1922 contra el chavismo

Imagen referencial.
ATENCIÓN

Alerta climática en Miami-Dade, frío extremo y peligro de incendios coinciden el martes

