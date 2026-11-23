El pez duende es más dificil de ser avistado en las aguas del Pacífico en EEUU (foto de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica que ve peces en el atolón Pearl y Hermes en Hawai, 6 de septiembre de 2017)

MIAMI .- Es tan extraño que parece pertenecer a una película de ficción, pero el pez duende o pez de ojo de barril vive en las aguas profundas del Océano Pacífico , frente a California, EEUU , y fue captado por un equipo científico dedicado al estudio de especies marinas, y lo ha sometido a investigación.

El Macropinna microstoma, nombre del pez, fue mostrado por los científicos en resolución 4K a unos 600 metros de profundidad, aunque es de difícil ubicación, según informaciones.

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La característica más sorprendente de este animal acuático es su cabeza en forma de cúpula transparente que protege sus ojos tubulares, adaptados a la oscuridad de las profundidades marinas y capaces de girar en distintas direcciones.

Pez de cabeza transparente

Esta particularidad física es común es su género Macropinna, pero se diferencia del resto en que su cúpula frontal completamente transparente está llena de líquido, lo cual lo hace “más famoso”.

Según reportes científicos, el Macropinna microstoma pertenece a la familia Opisthoproctidae, conocida como peces duende, y sus avistamientos debidamente documentados se centran las oscuras profundidades de hasta 1,000 metros del Pacífico Norte.

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Extraño y poco visto

Sin embargo, su población es frecuente en las aguas del Pacífico oriental desde Canadá y California hasta Baja California, en México, y también en aguas cercanas a Japón, así como en el mar de Bering y las costas de Alaska, según los registros de instituciones dedicadas a los estudios marinos, como FishBase y Mbari.

Los avistamientos más recientes han sido captados por submarinos no tripulados, indican informaciones.

Se alimentan de sinóforos, organismos marinos vinculados con las medusas y los corales que pueden avistar gracias a sus ojos verde esmeralda con pigmentos que actúan como filtros ópticos para cazar en la oscuridad del océano.

FUENTE: Con información de mbari.org; RadioElite red Instagram