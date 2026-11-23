MADRID. - Nuevas declaraciones sobre minas de oro en Venezuela ante la Audiencia Nacional de España complican la situación judicial de José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación que se instruye en su contra por tráfico de influencias y líder de una compleja estructura de lavado de dinero para el cobro de comisiones.

Julio Martínez, operador de Rodríguez Zapatero y cabecilla de la red, ratificó ante el juez José Luis Calama la intervención del político socialista en las concesiones de minas de oro en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, según informaron medios españoles.

Insistió además en que el expresidente, con la influencia que ejercía sobre el régimen de Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, actual jefa transitoria del país, se encargaba de controlar su estructura.

Rodríguez Zapatero y cobro directo

Su dominio era tan directo y evidente que hasta se encargaba personalmente de revisar la lista de clientes a los que había que cobrar por medio de las compañías que componían la red para sus propósitos.

La declaración de Martínez, en su intento de colaborar con la justicia que también lo investiga como jefe de la sociedad instrumental Análisis Relevante, coincide con el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que señala a Rodríguez Zapatero como responsable de la estructura ilícita.

Y muestra otro episodio de corrupción que apunta al político español a través de figuras interpuestas, y su poder en el régimen venezolano.

Obstáculos a la investigación

La investigación a Rodríguez Zapatero se inició al detectarse en 2023 el rescate irregular de la aerolínea Plus Ultra, con 53 millones de euros, fondos procedentes del régimen venezolano a través de lavado de dinero, según la información judicial.

Pero el patrimonio alcanzando por el expresidente y que compromete a sus hijas, esposa y su secretaria, a través de esas operaciones, seguirá siendo desconocido oficialmente. Incluso el valor definitivo de las valiosas joyas incautadas en su oficina.

Su equipo de abogados se negó a entregar la documentación exigida por la Agencia Tributaria, por orden del juez Calama y que es crucial para la investigación.

El argumento esgrimido es su derecho a la defensa, por lo que la decisión de juez al admitir el escrito aplaza de nuevo la posibilidad de comprobar técnicamente el supuesto enriquecimiento, hasta que se resuelva el impedimento, según medios españoles.

FUENTE: Con información de elespañol.es, libertaddigital.es; theobjetive.com