El gigante tecnológico estadounidense Nvidia anunció el lunes la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo, una decisión que según la compañía, se produjo tras recibir información de "altas esferas" del gobierno de Estados Unidos.

Huang dimitió el 12 de noviembre debido a una relación extramarital con una mujer china que las agencias de inteligencia estadounidenses sospechan que espiaba para Pekín. Su partida impactó a Wall Street y las acciones de la empresa.

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Wall Street se disparó e lunes tras el regreso de Huang: el índice Nasdaq subía más de 6% en las primeras operaciones.

El presidente Donald J. Trump, que había instado a Nvidia a volver a contratarlo, celebró la decisión como "correcta y apropiada".

Desde que Huang fortaleció los vínculos de trabajo con el resto de los directivos de las empresas de tecnologías en EEUU, que pidieron la restitución del importante ejecutivo, y desarrolló junto a la Casa Blanca un programa de aceleración de inversiones en el país, los medios de prensa de la izquierda se volcaron a buscar elementos para criticar y cuestionar al líder de Nvidia.

Nvidia indicó en un comunicado que su consejo de administración votó por unanimidad devolver a Huang los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato, tras una serie de reuniones que dejaron a los consejeros satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderazgo".

Añadió que informaciones recibidas de altos funcionarios del gobierno le permitieron confiar en que no suponía un riesgo para la seguridad nacional, pero no identificó a esos funcionarios ni detalló qué le dijeron.

El presidente del consejo de administración, Harvey Jones, afirmó que Huang "es la persona correcta para dirigir Nvidia" y que su retorno responde a los intereses de los accionistas, empleados, socios y clientes.

Jones seguirá al frente del consejo, y Colette Kress, que ejerció como directora ejecutiva interina, continuará como directora financiera.

Compromiso renovado

"Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado", dijo Huang en el comunicado, en el que agradeció al consejo, al personal, a los accionistas y a su familia.

"No puedo esperar para volver al trabajo", enfatizó.

Huang se ofreció a regresar tras su dimisión, pero Jones dijo a los inversores en una llamada sobre resultados la semana pasada que los consejeros habían aceptado su renuncia por unanimidad".

Figuras de Silicon Valley, como Elon Musk y el cofundador de Uber Travis Kalanick, presionaron para la reincoporación de Jensen, además de miles de empleados actuales y antiguos que firmaron una petición para que volviera.

Trump ya había pedido el viernes a Nvidia que diera una "segunda oportunidad" a Huang, uno de los defensores de un enfoque desregulado de la IA y considerado un asesor informal del Presidente en esta materia.

Huang ha desarrollado una estrecha relación con Trump desde que el presidente regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 y habla directamente con el jefe de la Casa Blanca sobre las exportaciones de chips a China.

Nvidia también fue un importante donante para el gran proyecto de seguridad en la Casa Blanca de Trump, con una contribución de 25 millones de dólares, según una lista de The Washington Post el mes pasado.

Las especulaciones

Huang, de 63 años, dimitió tras informaciones que apuntaban a que mantenía una relación con Alice Huang, con la cual no tiene parentesco, una exejecutiva de la empresa Megaspeed, con sede en Singapur, que compró "chips" de Nvidia por valor de miles de millones de dólares.

Los servicios de inteligencia estadounidenses, sin confirmar, la acusaron de transmitir supuestamente información a Pekín, que ha rechazado las acusaciones.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, insistió el domingo en que el gobierno necesita saber más sobre las ventas en el extranjero de los chips de alta gama de Nvidia.

El destino de Nvidia, cuyos procesadores sustentan gran parte de la IA, se convirtió en una gran preocupación en Wall Street.

Dan Ives, de Yorkville Ives & Co, afirmó que el consejo argumentó que perder Huang al inicio de un nuevo ciclo de productos, con una búsqueda de CEO que probablemente se prolongaría hasta el año próximo, suponía un riesgo mayor para los accionistas.

FUENTE: Con información de AFP