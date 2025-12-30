Fallece la nieta de John F. Kennedy, a los 35 años

Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, habla durante un servicio conmemorativo en Runnymede, Surrey, el 22 de noviembre de 2013, para conmemorar el 50.º aniversario de su asesinato.

MIAMI.- Tatiana Schlossberg, periodista y escritora especializada en medio ambiente, falleció este martes a los 35 años tras una breve e intensa lucha contra una rara forma de leucemia mieloide aguda. La noticia fue confirmada por la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy , que difundió un comunicado firmado por su familia.

Hija de Caroline Kennedy —exembajadora de Estados Unidos en Japón y actual diplomática— y del diseñador Edwin Schlossberg, Tatiana era nieta del presidente , asesinado en 1963. Su trayectoria profesional estuvo marcada por un firme compromiso con la divulgación ambiental.

"Pronóstico adverso"

En noviembre de este año, Schlossberg reveló en un ensayo publicado en The New Yorker que había sido diagnosticada con una mutación poco común de leucemia. En ese texto, compartió con franqueza la experiencia de enfrentar un pronóstico adverso y reflexionó sobre la fragilidad de la vida. “Los médicos me dijeron que probablemente no viviría más de un año”, escribió entonces.

El comunicado familiar difundido por la Fundación John F. Kennedy expresó: “Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”. La noticia ha generado gran repercusión internacional, recordando una vez más las tragedias que han marcado a la familia Kennedy a lo largo de generaciones.

