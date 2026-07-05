domingo 5  de  julio 2026
Petróleo

La OPEP+ anuncia nuevo aumento en sus cuotas de producción tras la distensión en Medio Oriente

Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán decidieron "implementar un ajuste de producción de 188.000 barriles diarios"

Barcos petroleros llenan sus bodegas con el llamado oro negro.

Barcos petroleros llenan sus bodegas con el llamado oro negro.

HUSSEIN FALEH/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BERLÍN — Siete miembros de la alianza OPEP+ decidieron este domingo aumentar nuevamente sus cuotas de producción de petróleo, mientras los países del Golfo se recuperan de las consecuencias de la guerra en Medio Oriente.

Siete de los 21 países miembros de la organización (Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) se reunieron de forma remota y decidieron "implementar un ajuste de producción de 188.000 barriles diarios", anunció el grupo en un comunicado.

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En la nota se precisa que este ajuste se aplicará en agosto de 2026.

Los países del Golfo se vieron obligados a reducir su producción tras la casi paralización del estrecho de Ormuz, orquestada por Irán durante la guerra en Medio Oriente, que bloqueó durante varios meses sus exportaciones de petróleo.

Según datos de la OPEP, entre el primer trimestre de 2026 y mayo, la producción combinada de Arabia Saudita, Irak y Kuwait se redujo en unos seis millones de barriles diarios.

Sin embargo, el 17 de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento por el que se comprometieron a garantizar la libre circulación marítima en esta vía estratégica.

La reactivación es un proceso

"Por el momento, la producción sigue probablemente por debajo de los objetivos fijados por la OPEP+", dijo Giovanni Staunovo, analista del banco suizo UBS.

Desde que Washington y Teherán firmaron el protocolo de acuerdo, el transporte marítimo en la región se ha ido recuperando gradualmente y los precios del petróleo han vuelto a caer a niveles comparables a los registrados antes de la guerra.

Según un funcionario estadounidense citado por Bloomberg, el volumen de petróleo que circula actualmente por Ormuz ya superaría los diez millones de barriles diarios.

Gran parte del petróleo transportado procede todavía de existencias almacenadas en buques y depósitos, señaló Ole Hansen, analista de Saxo Bank, quien recordó que la reanudación de la producción tras una interrupción no es inmediata.

"Si el tráfico marítimo sigue recuperándose, julio debería reflejar una mejora de la actividad, y en agosto la reactivación podría acelerarse", afirmó.

Excedente

"De cara al próximo año, todos apuntan a un excedente de oferta", señaló Jorge León, analista de Rystad Energy.

A largo plazo, los productores podrían verse sometidos a una fuerte presión sobre los precios.

Además, la OPEP+, debilitada por la salida de Emiratos Árabes Unidos en mayo, podría enfrentarse a tensiones internas si los precios del petróleo siguen bajando mientras varios de sus miembros reclaman un aumento de sus cuotas de producción.

Irak pidió a finales de junio un aumento de su cuota para compensar las pérdidas derivadas de la guerra, informó entonces su ministerio de Petróleo.

FUENTE: Con información de AFP

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