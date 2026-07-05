domingo 5  de  julio 2026
Béisbol

Hallan sin vida a la esposa e hija del exgrandeliga venezolano Eliezer Alfonzo

Fueron hallados los cuerpos de la esposa e hija del exreceptor venezolano Eliezer Alfonzo, desaparecidas tras el colapso de un hotel por los terremotos en La Guaira

El ex grandeliga Eliezer Alfonzo junto su hijo Eliezer Alfonzo Jr, su esposa Patricia Salazar y su hija Eliana Alfonzo

El ex grandeliga Eliezer Alfonzo junto su hijo Eliezer Alfonzo Jr, su esposa Patricia Salazar y su hija Eliana Alfonzo

Caraquistafans
Por Pedro Felipe Hernández

La tragedia golpeó a la familia del exgrandeliga venezolano Eliezer Alfonzo. La tarde de este domingo fueron hallados los cuerpos sin vida de su esposa, Patricia Salazar, y de su hija, Eliana Alfonzo, quienes permanecían desaparecidas desde el colapso del hotel Edwards Suite en Macuto, estado La Guaira.

Según informó VPI TV, el hallazgo se produjo durante las labores de búsqueda y rescate que continuaban en la estructura, la cual se desplomó tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Lee además
exgrandeliga eliezer alfonzo busca a su esposa e hija entre los escombros tras sismos en venezuela
Béisbol

Exgrandeliga Eliézer Alfonzo busca a su esposa e hija entre los escombros tras sismos en Venezuela
Willson Contreras #40 de los Boston Red Sox es contenido tras un altercado contra los Washington Nationals durante la cuarta entrada en Fenway Park el 30 de junio de 2026
Béisbol

MLB sanciona a Willson Contreras y Cade Cavalli tras pelea entre Medias Rojas y Nacionales

En dias previos, Alfonzo fue entrevistado por diferentes medios y mostraba la esperanza de hallar con vida a su familia, especialmente después de que los equipos de rescate lograran sacar con vida a la mascota de su hija entre los escombros.

Eliezer Alfonzo, nacido en Puerto La Cruz, disputó varias temporadas en las Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco, siendo uno de los receptores venezolanos que alcanzó el máximo nivel del béisbol profesional.

El fallecimiento de Patricia Salazar y Eliana Alfonzo ha generado numerosas muestras de solidaridad hacia el expelotero y su familia, mientras continúan las labores de atención a las víctimas de la emergencia ocurrida en La Guaira.

Temas
Te puede interesar

Lanzador de Washington se disculpa tras polémica con Willson Contreras: "Nunca fue mi intención"

De emprendedor a autor de un método: Germán Caldera Ávila moderniza las pequeñas empresas

Eliminación de Paraguay deja un vacío en el proyecto de Alfaro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Decreto de Emergencia permite la requisitoria de bienes y servicios para atender a la población afectada (EFE)
Terremotos

Interinato en Venezuela utilizaría decreto de emergencia para ocupar inmuebles amparados en la población

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, examina el trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 5 de julio de 2026. 
Fórmula 1

Charles Leclerc rompe la sequía y gana el GP de Gran Bretaña; Antonelli pierde terreno en el Mundial

Miles de personas observan el espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia cerca del Monumento a Washington en el National Mall en Washington, D. C., EEUU, el 5 de julio de 2026.
Conmemoración

Trump culmina festejo del 250 aniversario de EEUU entre fuegos artificiales y un nuevo llamado contra el comunismo

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró a rescatistas de siete países que colaboraron en las labores de búsqueda y salvamento.  (AFP)
Catástrofe

Delcy Rodríguez promete la "recuperación" de Venezuela; el precio del dólar se dispara

Joseph Hernández, aspira ocupar el cargo de contralor del Estado de Nueva York.
ELECCIONES

"Yo soy el sueño americano": Joseph Hernández se presenta como el "anti-Mamdani" en su carrera por la Contraloría de Nueva York

Te puede interesar

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró a rescatistas de siete países que colaboraron en las labores de búsqueda y salvamento.  (AFP)
Catástrofe

Delcy Rodríguez promete la "recuperación" de Venezuela; el precio del dólar se dispara

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Miles de personas observan el espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia cerca del Monumento a Washington en el National Mall en Washington, D. C., EEUU, el 5 de julio de 2026.
Conmemoración

Trump culmina festejo del 250 aniversario de EEUU entre fuegos artificiales y un nuevo llamado contra el comunismo

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, examina el trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 5 de julio de 2026. 
Fórmula 1

Charles Leclerc rompe la sequía y gana el GP de Gran Bretaña; Antonelli pierde terreno en el Mundial

El sur de la Florida se une para brindar alivio a los damnificados de los terremotos en Venezuela.
SOLIDARIDAD

Sur de Florida, un puente humanitario hacia Venezuela

Joseph Hernández, aspira ocupar el cargo de contralor del Estado de Nueva York.
ELECCIONES

"Yo soy el sueño americano": Joseph Hernández se presenta como el "anti-Mamdani" en su carrera por la Contraloría de Nueva York