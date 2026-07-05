Hallan sin vida a la esposa e hija del exgrandeliga venezolano Eliezer Alfonzo

La tragedia golpeó a la familia del exgrandeliga venezolano Eliezer Alfonzo. La tarde de este domingo fueron hallados los cuerpos sin vida de su esposa, Patricia Salazar, y de su hija, Eliana Alfonzo, quienes permanecían desaparecidas desde el colapso del hotel Edwards Suite en Macuto, estado La Guaira.

Según informó VPI TV, el hallazgo se produjo durante las labores de búsqueda y rescate que continuaban en la estructura, la cual se desplomó tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Béisbol Exgrandeliga Eliézer Alfonzo busca a su esposa e hija entre los escombros tras sismos en Venezuela

En dias previos, Alfonzo fue entrevistado por diferentes medios y mostraba la esperanza de hallar con vida a su familia, especialmente después de que los equipos de rescate lograran sacar con vida a la mascota de su hija entre los escombros.

Eliezer Alfonzo, nacido en Puerto La Cruz, disputó varias temporadas en las Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco, siendo uno de los receptores venezolanos que alcanzó el máximo nivel del béisbol profesional.

El fallecimiento de Patricia Salazar y Eliana Alfonzo ha generado numerosas muestras de solidaridad hacia el expelotero y su familia, mientras continúan las labores de atención a las víctimas de la emergencia ocurrida en La Guaira.