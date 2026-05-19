FBI halla más de 30 armas en domicilios de sospechosos de ataque a mezquita en EEUU

Agentes de la policía acordonan la escena de crimen.

SAN DIEGO — Más de 30 armas de fuego, entre las que se cuentan pistolas y escopetas, así como una ballesta, fueron incautadas en tres domicilios en San Diego (California) relacionados con los dos sospechosos del ataque a la mayor mezquita de esa ciudad, que dejó cinco muertos, incluidos los atacantes.

Tres personas murieron el lunes en un ataque contra una mezquita de San Diego, California, perpetrado por dos adolescentes que se quitaron la vida antes de la llegada de la policía, en un incidente que las autoridades de Estados Unidos investigan como un crimen de odio.

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La policía señaló que los equipos de respuesta de emergencia encontraron a las tres víctimas en el exterior del extenso Centro Islámico de San Diego y, más tarde, encontraron también muertos a los dos agresores, de 17 y 18 años.

Mark Remily, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego, dijo en una conferencia de prensa este martes que se realizaron tres allanamientos relacionados con los dos atacantes de 17 y 18 años, en los que también se encontraron equipos tácticos, municiones y dispositivos electrónicos.

Manifiesto

Las autoridades han recuperado un manifiesto relacionado con el ataque de este lunes contra la mezquita más grande del condado de San Diego (California), lo que podría arrojar luz sobre lo que motivó a los dos atacantes a desatar el tiroteo, que se saldó con la muerte de cinco personas, incluyendo a los dos sospechosos.

Remily dijo en una conferencia de prensa este martes que el escrito comprende "un amplio espectro de razas y religiones” y que los atacantes, de 17 y 18 años, parecen haberse radicalizado a través de internet.

El centro islámico se describe en su página web como la mezquita más grande del condado de San Diego, en el sur de California.

El imán Taha Hassane, responsable del centro, dijo que la comunidad "está en duelo".

"Esto es algo que jamás esperábamos que ocurriera, pero al mismo tiempo, la intolerancia religiosa y el odio que lamentablemente existen en nuestra nación no tienen precedentes", comentó.

La mezquita "es una casa de oración, no un campo de batalla", sostuvo.

El presidente Donald Trump calificó el tiroteo como una "situación terrible".

FUENTE: Con información de EFE y AFP