Gobierno de EEUU endurece ofensiva y revela nuevas sanciones contra ministros y órganos de inteligencia cubanos

Las sanciones fueron implementadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

MIAMI. - Estados Unidos anunció este lunes un nuevo paquete de sanciones contra altos funcionarios, mandos militares y organismos de inteligencia cubanos, en una escalada impulsada por la Administración de Donald Trump contra la estructura de poder de la isla.

Las medidas fueron confirmadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que las designaciones buscan limitar la capacidad operativa de funcionarios vinculados al aparato represivo cubano.

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“He designado a 11 jerarcas del régimen cubano y a tres organizaciones gubernamentales, incluidos funcionarios del gobierno y figuras militares vinculadas al aparato de seguridad de Cuba, muchos de los cuales son responsables de, o han participado en, la represión del pueblo cubano”, afirmó Rubio en un comunicado.

Entre los sancionados aparecen el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Juan Esteban Lazo Hernández; el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; el secretario de Organización del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda; además de altos mandos militares y responsables de contrainteligencia.

La lista también incluye al general Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); al general José Miguel Gómez del Vallín, jefe del Ejército Central; y al general Eugenio Rabilero Aguilera, jefe del Ejército Oriental.

Washington incorporó además nuevas restricciones contra la Dirección de Inteligencia de Cuba, conocida históricamente como DGI o G2, así como contra estructuras vinculadas al Ministerio del Interior de Cuba (MININT) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Las sanciones fueron implementadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, dentro de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), mecanismo que impide a ciudadanos y entidades estadounidenses mantener relaciones económicas o financieras con los penalizados.

Rubio advirtió además que podrían anunciarse nuevas medidas en los próximos días.

“Las designaciones de hoy restringen aún más la capacidad del régimen cubano para suprimir la voluntad del pueblo cubano. Se pueden esperar nuevas medidas de sanciones en los próximos días y semanas”, expresó.

Las medidas llegan mientras aumenta la tensión bilateral entre ambos países, marcada por el endurecimiento de las sanciones económicas, la crisis energética que atraviesa Cuba y recientes movimientos diplomáticos y de inteligencia entre los dos gobiernos.

Desde enero, la Casa Blanca mantiene restricciones petroleras contra la isla que han impactado severamente el suministro energético y provocado prolongados apagones en distintas provincias del país.

En paralelo, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, realizó recientemente una visita excepcional a La Habana para sostener reuniones con altos funcionarios cubanos en medio de conversaciones relacionadas con asistencia humanitaria y seguridad regional.

Autoridades estadounidense también ofrecieron un paquete de ayuda de emergencia valorado en 100 millones de dólares, condicionado a que la distribución sea realizada por la Iglesia católica y no por estructuras controladas por la dictadura castrista.

Las tensiones crecieron además tras publicaciones del medio estadounidense Axios que, citando informes de inteligencia clasificados, señalaron que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares y evalúa posibles escenarios de uso cerca de la Base Naval de Guantánamo.

Las nuevas sanciones reflejan el endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana en un momento de creciente fragilidad económica y política para el gobierno cubano.

Funcionarios cubanos sancionados por EEUU

Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones.

Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas.

Rosabel Gamón Verde, ministra de Justicia.

José Miguel Gómez del Vallín, jefe del Ejército Central.

Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba.

Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Eugenio Armando Rabilero Aguilera, jefe del Ejército Oriental.

Raúl Villar Kessel.

Oscar Alejandro Callejas Valcarce, vinculado a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Eddy Manuel Sierra Arias, subdirector de la Policía Nacional Revolucionaria.

Entidades cubanas incluidas en las sanciones