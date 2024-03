FBI: hay una red de tráfico de personas conectada al Estado Islámico

Pero también la seguridad en la frontera con México, escenario de una crisis migratoria que se ha convertido en un tema central de campaña para las elecciones presidenciales de noviembre. Como era de esperar, fue uno de los temas recurrentes.

Seguridad nacional

¿Existen redes de tráfico de migrantes dirigidas por personas vinculadas al Estado Islámico o a otras organizaciones "terroristas"?, preguntó el senador republicano Marco Rubio al director del FBI durante una sesión en el comité de inteligencia.

"Hay una red en particular con algunos facilitadores extranjeros (...) que tienen vínculos con ISIS, lo que nos preocupa mucho", afirmó Wray usando el acrónimo en inglés del EI. Precisó que no podía dar detalles en sesión abierta.

"Hemos dedicado un enorme esfuerzo a la investigación con nuestros socios" sobre "qué está haciendo esa red", añadió el director del FBI.

¿Hay una red que que tiene facilitadores involucrados que tienen vínculos con ISIS y otras organizaciones terroristas"?, insistió Rubio con la pregunta.

"Es correcto", respondió Wray.

Más amenazas

Los republicanos, que acusan al presidente demócrata Joe Biden, candidato a su reelección, de no hacer lo suficiente para frenar la afluencia de migrantes insistieron en que la situación en la frontera con México representa un peligro para la seguridad nacional.

La patrulla fronteriza estadounidense ha interceptado a migrantes o solicitantes de asilo más de 9.2 millones de veces desde enero de 2021, cuando Biden llegó a la Casa Blanca.

"Desde la perspectiva del FBI, estamos viendo una amplia gama de amenazas muy peligrosas que emanan de la frontera" y eso incluye el narcotráfico, afirmó Wray, quien reconoce que "individuos peligrosos" han entrado en el país.

Epidemia de drogas

Estados Unidos atraviesa una epidemia de droga, que mató a más de 100.000 estadounidenses en 2023, la mayoría de ellos por opioides sintéticos como el fentanilo.

Washington afirma que los carteles mexicanos fabrican la mayor parte del fentanilo que entra en su territorio con sustancias químicas procedentes de China, conocidas como precursores.

"Estamos viendo una amplia gama de amenazas muy peligrosas que emanan de la frontera, y eso incluye el tráfico de drogas. Sólo el FBI confiscó suficiente fentanilo en los últimos dos años para matar a 270 millones de personas. Eso es sólo por el lado del fentanilo. Una gran parte de los delitos violentos en Estados Unidos está en manos de pandillas, que a su vez están involucradas en la distribución de este opioide", dijo el jefe del FBI.

"¿Quién controla México?"

"¿Quién controla México? ¿El gobierno o los carteles de la droga?", preguntó el senador independiente Angus King.

"Es un desafío para el gobierno de México lidiar con los carteles y hay partes del país que están efectivamente bajo el control de los cárteles en ciertos aspectos y, aún así, al mismo tiempo, diríamos que nuestra cooperación con ellos ha mejorado con el tiempo", respondió Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional.

También ha salido a relucir la creciente llegada de migrantes chinos. Según la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, las autoridades han interceptado a migrantes chinos más de 37.000 veces en la frontera con México en 2023, es decir casi diez veces más que el año anterior.

"No sabemos cuántos ciudadanos chinos pueden estar" entre los que entran en el país, afirmó el senador republicano John Cornyn.

"Dentro de ese grupo no solo hay personas que pueden querer hacernos daño" sino otras que huyen del partido comunista, precisó el director del FBI.

"Solo sugiero que esto es una enorme vulnerabilidad en nuestra seguridad nacional para la cual no tenemos respuestas", replicó el senador.

Tren de Aragua

¿Estamos viendo seguimiento por parte de las autoridades locales a [miembros del Tren de Aragua en particular]. Por ejemplo, el asalto a los agentes de policía en Nueva York, todos los informes dicen que estas personas tienen vínculos con esta banda en particular. No hay duda de que personas que eran delincuentes en su país de origen han cruzado esa frontera y ahora están en Estados Unidos cometiendo delitos?, cuestionó Rubio.

"Es correcto", respondió el jefe del FBI.

FUENTE: AFP y Redacción DLA