Crisis migratoria es un desborde premeditado, asegura experta

La abogada especialista en Inmigración María Herrera Mellado sostiene que la propuesta de control fronterizo “llegó tarde y no inspira confianza”.

El proyecto llegó a pocos meses de los comicios presidenciales en las que el mandatario Joe Biden busca la reelección, presionado por conseguir fondos para Ucrania que no serían aprobados por republicanos sin antes asegurar la frontera y detener la oleada migratoria sin precedentes que durante tres años ignoró. Pero la iniciativa no logró convencer a todos los congresistas, consideran que el proyecto de Ley tiene vacíos.

En enero de 2021, a solo horas de entrar a la Oficina Oval en su primer día como presidente, Biden comenzó a revertir las políticas de inmigración de su predecesor, a las que había atacado como "duras e inhumanas" durante toda la campaña electoral de 2020.

Han pasado tres años y mucho ha cambiado desde entonces. La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) registra más de 8.000.000 de encuentros de inmigrantes, una cifra sin precedentes que ha generado una crisis en la frontera y tiene abrumadas a grandes ciudades para atender a millones de personas, a la vez que se ha convertido en una carga pesada para los contribuyentes.

“Es el proyecto más duro para asegurar la frontera hasta ahora, todo indica que este proyecto de ley ni siquiera avanzará al pleno del Senado por una simple razón: Donald Trump”, aseguró Biden, a quien los sondeos no le favorecen y solo tiene un índice de respaldo popular del 37%, el más bajo desde que asumió el cargo, según la encuesta más reciente de NBC.

El paquete de 118.000 millones de dólares destinaba más de la mitad para Ucrania, 20.000 millones para la seguridad fronteriza, y el resto para Israel y otros aliados de Estados Unidos.

El tiempo apremia" para Ucrania, advirtió Biden. "No podemos marcharnos ahora. Esa es la apuesta de (Vladimir) Putin", afirmó. "Apoyar este proyecto de ley es enfrentarse a Putin. Oponerse a este proyecto de ley le hace el juego", puntualizó el mandatario que luce inquieto ante la falta de más fondos para la guerra. Estados Unidos ha destinado 110.000 millones en ayuda a Ucrania.

“Vacíos legales”

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, consideró que tal y como está redactada la ley sería un “imán” para la inmigración indocumentada, que la autoridad para restringir el asilo está “repleta de vacíos legales” y que, de ser aprobada, sólo permitiría continuar con la liberación de inmigrantes en territorio estadounidense.

“Si se le otorga una facultad extraordinaria al arquitecto de la catástrofe no saldrá nada bueno”, aseveró Johnson en alusión a Biden.

La iniciativa prevé una reforma al sistema de asilo en la frontera “más estricta” y el cierre de la frontera con México cuando “esté colapsada”, una medida que afectaría el comercio internacional.

En ese sentido, la propuesta consiste en restringir los cruces fronterizos si la media diaria de migrantes alcanza los 4.000 en una semana, pero las autoridades estarían obligados a prohibir los cruces si sobrepasan un promedio de 5.000 al día -en un periodo de siete consecutivos- u 8.500 en una sola jornada.

Para la abogada Herrera Mellado, el número que prevé la Ley para considerar colapso, todavía es alto.

“Una propuesta que invierte más de 20.000 millones de dólares en la frontera, que estipula un promedio de 5.000 encuentros de migrantes por día, los 7 días de la semana para cerrar la frontera y rechazar cualquier intento de cruce, eso no es satisfactorio para un país que ha recibido tantos millones de inmigrantes en los últimos meses y cuyos gobernadores y alcaldes están pidiendo a Biden que se encargue de este problema y detenga la migración indocumentada porque los estados están absolutamente abrumados. Esto no es suficiente y no solo porque no lo quieran los republicanos, sino que los mismos demócratas están claros de la crisis que enfrenta el país”, aseveró.

Para la experta, la propuesta de Ley tiene más preguntas que respuestas. En ese sentido cuestionó: “¿Qué vamos a hacer con las personas que van a seguir llegando a la frontera sur? ¿Dónde se van a reubicar si hay estados y ciudades que dijeron estar ampliamente a favor de la entrada de inmigrantes y asumir esta población, pero ya no pueden, entonces dónde vamos a reubicar a miles de personas?

¿En qué condiciones y a qué costo?”

“No es razonable porque inclusive cuando Barack Obama estaba en la Casa Blanca decía que más 1.000 entradas por día era ya una crisis migratoria y una crisis humanitaria, creo que esto no va a ningún lado sobre todo cuando no tienen la mayoría para aprobarlo, no va a ser suficiente”, apuntó la especialista.

Propuesta fallida

Para Herrera Mellado, la alternativa propuesta por la Administración Biden, es fallida. “Ni el permiso humanitario ni los Centros regionales aliviaron la situación”, subrayó.

La abogada se refiere al “parole humanitario”, que ha permitido el ingreso de centenares de miles de personas en un año, y a las oficinas regionales de Movilidad Segura en países como Colombia, Ecuador, Guatemala y Costa Rica, donde el programa ha aprobado el ingreso de 9.000 refugiados en menos de 1 año.

Otros programas son el de Reunificación Familiar, y la solicitud en línea CBP One para migrantes que ingresan por la frontera con México en busca de asilo y que atiende más de 1.500 solicitudes por día. El fin, según la política de la administración demócrata, es detener la inmigración. Sin embargo, ese esfuerzo ha resultado infructuoso, miles siguen llegando a la frontera sur.

“No se trata de cerrar la frontera, se trata de aplicar la Ley aprobada y vigente y dejar de jugar a la política con la defensa de nuestras fronteras y la seguridad nacional”, acotó Herrera Mellado.

Más casos en tribunales

El proyecto incluye fondos para contratar agentes de la Patrulla Fronteriza, así como 4.300 oficiales de asilo y crear 100 tribunales de inmigración. Actualmente la cifra de jueces de Inmigración es de 732, que son designados en los 64 tribunales que existen en el país.

“Deberíamos de celebrar, eso sí, que se incluya un aumento en el número de jueces y personal, pero no me inspira confianza que los casos de asilo lo decidan oficiales y se les arrebate la jurisdicción a los jueces”, indicó la experta en temas de Imigración.

Los casos acumulados en cortes de Inmigración superan los tres millones. La cifra al mes de febrero es de 3,287.058, según datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.

La espera es larga para tener al menos la primera cita ante un juez de inmigración. Muchos casos deberán esperar hasta una década.

Crisis en ascenso

La ola migratoria mantiene abrumados a los agentes e impide que se investigue a quiénes se permite el ingreso. Muchos delincuentes están viviendo en las comunidades. Uno de los casos más recientes es la agresión contra dos policías en Nueva York, los implicados no tardaron en ser liberados y salieron de la cárcel haciendo gestos obscenos. El video circula en las redes sociales.

“Esto va a terminar muy mal, vaticinó la experta. Hemos visto inmigrantes dándole una paliza a policías en Nueva York, lo que está pasando en los centros de inmigración, pero no solo es esto el problema de la inmigración y lo que está desbordando a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, es el sistema de reforma de no fianza en Nueva York y Nueva Jersey, es el tema de legalizar y permitir que se cometan delitos menores y que no haya consecuencias; estamos viendo un auténtico intento de revolución a todos los niveles: cultural, legal, judicial, que va acabar muy mal porque estamos viendo en las redes sociales los residentes de Boston y Chicago, las comunidades afroamericanas ya se están poniendo en pie porque dicen que trabajan 40 horas y no se pueden permitir vivir de una mejor manera con la inflación y tienen a los inmigrantes ocupando edificios de gobierno, escuelas, edificios de lujos, albergues, zonas estratégicas que la gente no está aceptando”.

Mientras tanto, grupos de estadounidenses se han organizado para mostrar su inconformidad con las políticas de Biden, algunos han viajado a la frontera sur en caravana para protestar por la inmigración ilegal.

Para la especialista, la situación en la frontera y la crisis migratoria podría desembocar en un estallido social y tornarse muy peligroso.

“Hemos visto lo que está pasando, hay caravanas exigiendo la seguridad fronteriza en Texas y esto se va a replicar en todo el país, a Joe Biden y sobre todo a Kamala Harris, que es la encargada de la frontera, es a la que hay que apuntar directamente, se le ha ido de las manos”.

Desborde

La experta define la crisis en una sola palabra: ‘desborde’. “Es una situación preconcebida, “porque se sabía que ocurriría, había informes que se le dieron al gobierno. Cuántas veces escuchamos que si se levantaba el Título 42 estarían entrando hasta 15.000 personas a diario, cuántas veces escuchamos que si se elimina la política de Permanecer en México acabaría el control efectivo en la frontera, cuántas veces escuchamos las advertencias por parte del jefe del FBI, de que se iban a producir ataques. Es un desborde muy premeditado”, sentenció.

Herrera Mellado considera positivo que exista consenso a la hora de luchar contra el tráfico humano, y cree que se deben acelerar los visados para trabajadores.

El tema migratorio seguirá presente durante toda la campaña presidencial por la Casa Blanca.

@FloresJudith7

[email protected]