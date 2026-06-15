Edmundo González responsabiliza al chavismo por el auge del Tren de Aragua

El presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia, posa para una fotografía en la sede de la Agence France Press en Madrid, el 20 de noviembre de 2024.

MIAMI.- La muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", considerado durante años el máximo líder del Tren de Aragua, reavivó el debate sobre los orígenes de una de las organizaciones criminales más temidas de América Latina y sobre las condiciones que permitieron su expansión dentro y fuera de Venezuela.

En ese contexto, el líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, en su red social X, responsabilizó al chavismo por el surgimiento y fortalecimiento de la banda, al afirmar que el grupo criminal prosperó en medio del colapso institucional que, a su juicio, marcó al país caribeño durante más de dos décadas.

OPERACIÓN DE INTELIGENCIA Muerte del "Niño Guerrero" se ejecutó con base en el Título 50, empleado para la captura de Maduro

"El Tren de Aragua es la metáfora más exacta de lo que hemos vivido todos los venezolanos durante más de 27 años", expresó González.

Embed Tren de Aragua es la metáfora más exacta de lo que hemos vivido todos los venezolanos durante más de 27 años.



Soy de Aragua. Y es doloroso que la delincuencia quisiera apropiarse de ese nombre. Pero, más allá del dolor del gentilicio, cuando uno conoce su historia real, como la… pic.twitter.com/5phNdHMfUl — Edmundo González (@EdmundoGU) June 15, 2026

El dirigente, oriundo del estado Aragua, lamentó que el nombre de esa región venezolana haya terminado asociado a una organización criminal con presencia en varios países del continente.

"Soy de Aragua. Y es doloroso que la delincuencia quisiera apropiarse de ese nombre. Pero cuando uno conoce su historia real entiende que esa banda no nació a pesar del régimen. Nació gracias a él", sostuvo.

Del sistema penitenciario a una red criminal internacional

El Tren de Aragua surgió en el estado venezolano del mismo nombre y consolidó su estructura dentro de la cárcel de Tocorón, un penal que durante años fue señalado por organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad como un ejemplo de la pérdida del régimen de control del sistema penitenciario venezolano.

Bajo el liderazgo de "Niño Guerrero", la organización amplió progresivamente sus operaciones y fue vinculada por autoridades de distintos países con delitos como extorsión, secuestro, trata de personas, narcotráfico y homicidios.

La banda extendió su presencia a varias naciones de América Latina, convirtiéndose en una preocupación para gobiernos de la región debido a su capacidad de expansión y a la sofisticación de sus operaciones criminales.

Crítica al modelo chavista

Las declaraciones de González van más allá de la figura de "Niño Guerrero" y apuntan directamente a las responsabilidades políticas detrás del fenómeno criminal.

Para el dirigente opositor, el crecimiento del Tren de Aragua no puede separarse de la corrupción, la impunidad y el debilitamiento de las instituciones que, según denuncia la oposición, caracterizan al chavismo desde su llegada al poder en 1999.

En los últimos años, diversos informes de expertos en seguridad han señalado que la consolidación de estructuras criminales dentro de las cárceles venezolanas fue posible gracias a la ausencia de control efectivo del Estado y a la existencia de redes de corrupción que permitieron a grupos delictivos operar con amplios márgenes de autonomía.

El símbolo de una crisis nacional

González afirmó que el Tren de Aragua terminará ocupando un lugar destacado en la historia contemporánea de Venezuela, no solo por los delitos atribuidos a la organización, sino por lo que representa para millones de venezolanos.

"En retrospectiva, el Tren de Aragua pasará a la historia como una fotografía de la tragedia venezolana", expresó.

La declaración se produce en momentos en que distintos gobiernos de la región mantienen operaciones para combatir a los remanentes de la organización y mientras persisten los cuestionamientos sobre el papel que desempeñó el régimen venezolano en el surgimiento de una estructura criminal que logró trascender las fronteras del país.

Para la oposición venezolana, el caso del Tren de Aragua constituye una muestra de cómo el deterioro institucional, la falta de Estado de derecho y la impunidad permitieron el crecimiento de organizaciones criminales que terminaron afectando no solo a Venezuela, sino a buena parte del continente.

FUENTE: Con información de Redes Sociales/DLA