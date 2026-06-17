miércoles 17  de  junio 2026
CRIMINALIDAD

Capturan en Brasil a operador financiero del Tren de Aragua que blanqueó $60 millones en un año

El sospechoso fue detenido en un operativo policial que busca desarticular la organización criminal venezolana asociada con la banda Comando Vermelho

Larry Álvarez, alias Larry Changa, cofundador del Tren de Aragua, detenido en una càrcel de Colombia.&nbsp;

Larry Álvarez, alias Larry Changa, cofundador del Tren de Aragua, detenido en una càrcel de Colombia. 

Policía Nacional de Colombia/DIJIN
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.- La Policía de Brasil practicó el arresto de un miembro del Tren de Aragua señalado de ser el responsable financiero de esta organización del crimen trasnacional y de gestionar el blanqueo de 300 millones de reales, equivalentes a 60 millones de dólares, en criptomonedas y otros activos solamente en el último año.

La información fue suministrada a través de un comunicado de la Policía Civil regional, en el que explicó que el sospechoso, de nacionalidad venezolana pero cuyo nombre no suministró, fue capturado en una operación que se extiende a otros cinco estados del país, donde se detuvieron a otros 25 integrantes de la banda criminal de Venezuela, en el marco de una investigación.

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La policía informó que los arrestos se llevaron a cabo en el marco de una investigación que implica a los miembros del Tren de Aragua por tráfico de drogas, armas y de personas, en alianza con la banda criminal brasileña Comando Vermelho.

En uno de los operativos practicados en el fronterizo Amazonas fueron arrestados varios "venezolanos asociados al grupo criminal", además de un armero brasileño que se ocupaba también del transporte terrestre de armamento, según afirmó el comisario Mário Paulo, citado en un comunicado de la Policía Civil regional citado por agencias.

Desarticulan Tren de Aragua en Brasil

El sospechoso fue detenido por agentes policiales en el aeropuerto internacional de Río, donde además incautaron un vehículo de lujo, estimado en un millón de dólares, según informaciones del portal 'G1'.

De acuerdo con el comunicado oficial, datos obtenidos durante la acción confirmaron el enlace financiero entre el Tren de Aragua y el Comando Vermelho en territorio brasileño.

Según el reporte, las investigaciones implican al Tren de Aragua como proveedor de armas de guerra para los grupos criminales de Brasil, en el estado de Roraima, y por la cual fueron detenidos 18 venezolanos y 7 brasileños en el operativo conjunto de fuerzas nacionales de seguridad y la policía de Roraima.

Operación policial se extiende

Sin embargo, las autoridades todavía no han divulgado un balance exacto del número de detenidos y de la cantidad de armas confiscadas, se informó.

La megaoperación, que se asegura continuará, ocurre una semana después del despliegue de fuerzas militares de EEUU y Venezuela en el estado Bolívar, al sur Venezuela que incluye el estado Amazonas, en el que mataron a uno de los tres fundadores del Tren de Aragua, Héctor Guerrero, alias “El Niño Guerrero”.

Desde hace más de un año, se han reportado detenciones de miembros del Tren de Aragua en EEUU, Chile, El Salvador, Perú, Colombia y España, entre otros, vinculados al tráfico de personas en el contexto de la migración forzada.

FUENTE: Con información de EFE

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