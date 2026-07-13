Fiscalía de EEUU solicita cadena perpetua y confiscar $15.000 millones al capo Ismael "El Mayo" Zambada

En este retrato, Ismael "El Mayo" Zambada, en el centro, aparece sentado junto a su abogado defensor Frank Perez, en el tribunal federal del distrito de Brooklyn, en Nueva York, el 13 de septiembre de 2024.

NUEVA YORK.- La Fiscalía federal de Estados Unidos pidió este lunes a un juez de Nueva York que ordene el decomiso de 15.000 millones de dólares al narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada luego de su declaración de culpabilidad.

Según la moción dirigida en una carta al juez del caso, Brian M. Cogan, la Fiscalía solicita una sentencia de cadena perpetua y esa confiscación multimillonaria, "como fue acordado en la declaración de culpabilidad".

NARCOTRÁFICO "El Mayo" Zambada, una declaración histórica que golpea la credibilidad de las instituciones mexicanas

Zambada, de 76 años y considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable en agosto de 2025 de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, y recibirá su sentencia el próximo 20 de julio.

"Sería difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado y la escala de la corrupción, violencia y otros males que propagó por México, Estados Unidos y el mundo", indica la carta, que lo describe como uno de los narcos "más prolíficos y poderosos".

En agosto de 2025, la Fiscalía estadounidense descartó pedir la pena de muerte para el narcotraficante. El acuerdo de extradición entre México y Estados Unidos excluye esta posibilidad.

El cofundador del cártel de Sinaloa, grupo que el gobierno de Donald Trump incluyó en su lista de organizaciones terroristas, fue detenido el 25 de julio de 2024 en suelo estadounidense tras llegar en un pequeño avión en compañía de Joaquín Guzmán López, un hijo de su exsocio Joaquín "Chapo" Guzmán.

Condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, Guzmán recibió una orden de decomiso de 12.600 millones que reflejaba las ganancias del grupo bajo su liderazgo conjunto.

La nueva cifra refleja un monto adicional por el "reinado" de "El Mayo", detalla la carta.

Evaluación de cárceles

Las autoridades, por otra parte, expresaron su desacuerdo con una reciente petición de El Mayo para no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad.

La Fiscalía indicó que "no objeta a que el tribunal considere las condiciones médicas del acusado al decidir una recomendación" para su confinamiento, pero pide reconocer "los riesgos serios de seguridad que representa". Advierte que las cárceles propuestas por su defensa "pueden no ser apropiadas".

Agrega que El Mayo sigue teniendo contactos "leales", incluyendo uno de sus hijos que lidera una facción del Cartel de Sinaloa, al que no menciona por nombre. Además consideraron que hay "riesgo sustancial" de que el narcotraficante pueda seguir dirigiendo la organización desde la cárcel en el futuro.

A su vez, la Fiscalía recordó que es el Buró Federal de Prisiones el encargado de designar la cárcel en la que Zambada cumplirá condena y "hará su propia evaluación del acusado, incluidas sus condiciones de salud", para decidirla.

FUENTE: Con información de EFE