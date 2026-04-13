Aplazan sentencia para narcotraficante mexicano "Mayo" Zambada en EEUU

Imágenes de Ismael Zambada García, conocido como "el mayo", facilitadas por la fiscalía en la Ciudad de México el 1 de agosto de 2003. Las autoridades estadounidenses y mexicanas arrestaron a unos 240 sospechosos en una operación antidrogas que, según anunciaron ayer, ha desarticulado un importante cártel de la droga con base en México.

CIUDAD DE MÉXICO.- La audiencia para la sentencia del narcotraficante mexicano Ismael “Mayo” Zambada que estaba prevista para este lunes fue aplazada de nuevo, esta vez al mes de mayo, confirmó su abogado, Frank Pérez.

Los medios Milenio y Univisión reportaron que la sentencia fue pospuesta al 18 de mayo citando fuentes federales, pero actualización de la fecha no consta todavía en el archivo judicial del caso disponible en línea.

ECONOMÍA CEAPI presenta el IX Congreso Iberoamericano que se realizará en México

INSPIRACIÓN El estratega que está cambiando la forma de hacer empresa en México: Diego Díaz

La sentencia ya había sido aplazada anteriormente ante las dificultades de la defensa de Zambada para recabar información clave para los documentos que presentará en esa audiencia.

Narcotráfico

Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, se declaró en agosto de 2025 culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, aunque inicialmente estuvo acusado de 17 cargos.

El cartel de Sinaloa es uno de seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente estadounidense Donald Trump.

En su acuerdo de culpabilidad, admitió haber liderado una organización criminal desde 1989 hasta 2024 y participado en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.

El que fuera mano derecha del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, con más de medio siglo vinculado al narcotráfico, sumaba acusaciones en 16 tribunales federales de EEUU desde 2009.

Los dos cargos por los que asumió responsabilidad acarrean pena de cadena perpetua.

Zambada fue detenido en julio de 2024 tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México, EEUU) en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, quien, según el Mayo, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.

FUENTE: Con información de EFE/AFP