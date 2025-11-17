lunes 17  de  noviembre 2025
SUBE EL PRECIO

Gasolina en Florida se sitúa en $2.92 por galón tras semana de fuertes altibajos, según AAA

El promedio estatal repuntó a mitad de semana antes de retroceder nuevamente, en un patrón de fluctuaciones que AAA atribuye a factores estacionales y al exceso global de crudo

Precio de la gasolina en Florida fluctúa. 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El precio de la gasolina en Florida registró una brusca subida de 12 centavos a inicios de la semana pasada, pasando de $2.84 el lunes a $2.96 el miércoles, antes de retroceder a $2.92 por galón el domingo, según informó AAA – The Auto Club Group. Aunque los vaivenes continúan, el promedio estatal permanece entre los niveles más bajos del año.

Florida: oscilaciones en el costo del combustible

El comportamiento del precio de la gasolina en Florida volvió a mostrar su patrón de subidas y bajadas semanales. De acuerdo con AAA, el promedio del estado cerró el domingo en $2.92 por galón, lo que representa 6.5 centavos más que hace una semana, 5 centavos menos que el mes pasado, 21 centavos menos que en la misma fecha del año pasado.

“Los precios de la gasolina en Florida continúan fluctuando semanalmente”, explicó Mark Jenkins, vocero de AAA. “La semana pasada, el promedio estatal rebotó después de caer 13 centavos en nueve días. Afortunadamente, los precios siguen en el nivel más bajo que los conductores han pagado este año”.

Desde enero, el precio promedio ha oscilado entre $2.84 y $3.23 por galón, influido por una caída estacional en la demanda, un exceso de oferta global y el cambio a la gasolina de mezcla invernal. Además, el barril de crudo estadounidense cerró el viernes en $60.09, unos $7 menos que hace un año, lo que continúa aportando alivio en los surtidores, explicó el comunicado de prensa.

Precios por regiones en Florida

Los valores continúan variando según las áreas metropolitanas del estado. Este lunes, los precios promedio en Miami son: Regular $2.93, Medio $3.37 y Premium $3.62.

Los mercados más caros de la península se encuentra en:

  • West Palm Beach–Boca Raton: $3.09
  • Gainesville: $2.98
  • Naples: $2.97

Mercados más baratos

  • Pensacola: $2.73
  • Crestview–Fort Walton Beach: $2.74
  • Panama City: $2.77

Las diferencias regionales obedecen a factores locales como costos de transporte, competencia entre estaciones y condiciones del mercado.

Consejos de AAA para ahorrar gasolina

AAA recordó a los conductores algunas prácticas básicas que pueden reducir el gasto semanal en combustible:

  • Combinar diligencias para disminuir el tiempo de manejo.
  • Conducir de forma moderada, evitando aceleraciones bruscas y exceso de velocidad.
  • Retirar peso innecesario del vehículo; cada 100 libras menos mejoran la eficiencia entre 1 % y 2 %.
  • Comparar precios en su comunidad utilizando la aplicación móvil de AAA.
  • Pagar en efectivo, ya que algunas estaciones cobran más por pagos con tarjeta.

AAA actualiza sus promedios de precios diariamente a través de GasPrices.AAA.com, analizando hasta 130.000 estaciones mediante datos de OPIS y Wright Express para garantizar precisión estadística. Los montos reportados corresponden al precio de un galón de gasolina regular sin plomo.

