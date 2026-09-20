Fuerzas militares de EEUU atacan embarcación rápida en rutas del narcotráfico en el Caribe

Los individuos retirados del buque "Don Rufo", durante operaciones de EEUU el 8 de septiembre de 2026 fueron transferidos a las autoridades ecuatorianas, dijo el Comando Sur (Captura de video)

WASHINGTON. - En una nueva acción contra el tráfico ilícito de drogas, fuerzas militares de EEUU atacaron una embarcación rápida que transitaba por rutas habituales del narcotráfico en aguas del Caribe este sábado.

La operación letal “mató a cuatro narcoterroristas”, informó el Comando Sur en un mensaje que acompañó con un video por la red X.

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La detección de la embarcación ocurre cuatro días después de que la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, junto con militares de Ecuador, interceptó e impidió el avance de una estación de reabastecimiento flotante para lanchas del tráfico de droga, en el Pacífico Oriental.

El buque estaba vinculado a Los Choneros, una organización del crimen organizado designada terrorista por EEUU.

On September 19, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in… pic.twitter.com/LPNJ5ec3GU — U.S. Southern Command (@Southcom) September 19, 2026

Narcotráfico en el Caribe

El ataque “leal y cinético” contra la embarcación en el Caribe se ejecutó luego de que Inteligencia confirmó la participación “activa” de esta en el narcotráfico, informó el Comando Sur al mando del general Francis L.Donovan.

La información no detalló el origen de la embarcación ni la identificación de las cuarto personas abatidas.

EEUU está llevando a cabo acciones de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, con naciones aliadas del Caribe para continuar con la lucha contra el narcotráfico que representa una amenaza en la región.

En una operación realizada la semana pasada, las fuerzas militares lograron asegurar dos embarcaciones, incautaron 899 kilos de cocaína y detuvieron a cinco personas, según informó el Grupo de Tarea Interinstitucional Conjunto del Sur.

FUENTE: Con información de Comando Sur red X, AFP