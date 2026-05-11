Gibraltar recibe el mayor submarino nuclear de EEUU con capacidad para portar ojivas nucleares

WASHINGTON — Un submarino nuclear de misiles balísticos tipo Ohio atracó este domingo en el puerto de Gibraltar, el USS Alaska SSBN 732, en un movimiento que ha generado un amplio despliegue de seguridad en torno a la Base Naval de Gibraltar.

"Un submarino de misiles balísticos de la Armada estadounidense llegó a Gibraltar el 10 de mayo de 2026", informó la Sexta Flota en un comunicado oficial.

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"Esta visita al puerto demuestra la capacidad, la flexibilidad y el compromiso constante de Estados Unidos con sus aliados de la OTAN", afirmó la oficina de prensa de la Sexta Flota de EEUU.

Ohio, los submarinos más grandes

Los submarinos balísticos nucleares de clase Ohio "son plataformas de lanzamiento indetectables" que dan a Estados Unidos "el componente con mayor capacidad de supervivencia de la tríada nuclear".

Medios gibraltareños han informado de que se estableció una zona de exclusión de 200 metros en torno al espigón sur del puerto de Gibraltar.

Hay un total de 14 submarinos de misiles balísticos y cuatro submarinos de misiles guiados clase Ohio, los submarinos más grandes de la flota estadounidense.

Cada uno mide 171 metros de eslora y desplaza 18.750 toneladas sumergido.

La clase Ohio está compuesta por 14 submarinos lanzamisiles balísticos (SSBN) y 4 submarinos de misiles guiados (SSGN). En su configuración estratégica, pueden transportar hasta 24 misiles balísticos Trident II D5 con un alcance superior a las 7.000 millas náuticas, con capacidad para portar ojivas nucleares, lo que los convierte en uno de los pilares de la disuasión nuclear estadounidense.

En su variante de misiles guiados, algunos de estos submarinos han sido reconvertidos para portar hasta 154 misiles de crucero Tomahawk, ampliando sus capacidades de ataque convencional y proyección de fuerza.

Los desplazamientos de la armada estadounidense refuerzan la importancia estratégica de Gibraltar como punto de tránsito naval entre el Atlántico y el Mediterráneo, especialmente en el contexto de operaciones de la OTAN.

FUENTE: Con información de Europa Press y Europa Sur