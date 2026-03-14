Gloria Herrera: el retrato de una mujer que convirtió la adversidad en impulso

MIAMI.- “Con mi llegada a Estados Unidos, mi vida cambió totalmente para bien a pesar de las adversidades”, aseguró la empresaria Gloria Herrera a DIARIO LAS AMÉRICAS. Ese “reto superado”, como lo definió, fue un impulso que marcó su liderazgo y le permitió ganar confianza en el mundo de los negocios.

Gloria tomó una decisión valiente. Pero dejar su país, empezar de cero y confiar en el propósito eran razones más fuertes que el miedo.

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Con raíces venezolanas y nacionalidad estadounidense, Gloria es CEO de GH Group, Insurance and Protection, una empresa que durante dos décadas ha acompañado a familias, principalmente latinas, en la protección de su salud, patrimonio y estabilidad financiera. Pero antes de convertirse en empresaria, fue una madre inmigrante decidida a abrirse camino en un entorno desconocido.

Un sueño a largo plazo

Su sueño empresarial nació mucho antes de formalizar la compañía. “Nació en mi mente en el año 1997, en el momento en que tomé la decisión de venirme a los Estados Unidos para ayudar a las familias latinas a proteger su salud y sus finanzas. Con la motivación adicional de ofrecerle un mejor futuro a mi hija”.

No fue una idea improvisada; fue una decisión compleja, impulsada por dos fuerzas: el servicio y la maternidad.

Graduada en Administración de Empresas por la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, Gloria llegó a Estados Unidos en enero del año 2000 acompañada de su hija, convencida de que la fe la guiaba hacia una nueva etapa.

Lo que encontró no fue fácil: “El desafío personal fue salir adelante con una niña pequeña, sin tener quien me la cuidara ni los recursos económicos para contratar a alguien que lo hiciera”. Lo que encontró no fue fácil: “El desafío personal fue salir adelante con una niña pequeña, sin tener quien me la cuidara ni los recursos económicos para contratar a alguien que lo hiciera”.

En el ámbito profesional, el panorama también era complejo: “El desafio professional; en primer lugar fue la barrera del idioma y en segundo lugar fue crecer y establecerme en una industria dominada por hombres, adicional encontrarme con clientes hombres que no les gustaba hacer negocios con mujeres y por último, me tocó enfrentar la realidad de que algunos clientes hombres decían querer mi ayuda, pero me hacían propuestas que no eran correctas”.

En ese entorno retador, su carácter se fortaleció. Lejos de rendirse, encontró en su espiritualidad la base para seguir adelante.

“Aprendí que vivir de la mano de Dios hace posible lo imposible, superando lo insuperable”, constató, con la misma convicción, no solo la sostuvo en los momentos difíciles, sino que también se convirtió en el eje de su trabajo.

Una empresa propia

Con más de treinta años de trayectoria en seguros y servicios financieros, Gloria fundó GH Group, Insurance and Protection, con el objetivo de ofrecer herramientas reales para proteger el patrimonio familiar, enfrentar crisis de salud y planificar un envejecimiento digno. Su empresa no se limita a vender pólizas; construye relaciones, orienta decisiones y acompaña procesos complejos con cercanía y humanidad.

Con el paso del tiempo, también cambió su concepto de éxito: “Antes pensaba que tener éxito era tener estabilidad financiera, una gran casa, un carro último modelo y viajar por el mundo. Hoy defino el éxito como plenitud de vida”.

Esa plenitud, para ella, integra la fe, la familia, el servicio y la coherencia.

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Los valores que guían sus decisiones son constantes: “Amor, fe, integridad, servicio con humanidad, transparencia, compromiso con el bienestar, excelencia y protección real”.

Esa combinación de ética y sensibilidad ha sido clave para consolidar una empresa que hoy cumple veinte años de estabilidad y crecimiento.

El impacto de su trabajo va más allá de lo financiero: “Impacto ayudándolos a cuidar y proteger lo que más aman. Inspirando a perseguir y lograr sus sueños. Brindando aliento y fortaleza a través de la palabra de Dios cuando más lo necesitan”.

Para muchas mujeres latinas, Gloria no solo es una empresaria exitosa; es un ejemplo tangible de que se puede empezar desde cero y construir con propósito.

El camino, sin embargo, tuvo un precio: “El sacrificio más grande que he vivido para llegar hasta donde estoy ha sido renunciar a pasar tiempo con mi hija y mi familia durante muchos años. Pasar por encima de mí misma para ayudar y apoyar a otros. Salir con mi niña pequeña del confort de vivir en mi país para comenzar de cero en un lugar diferente”.

Cada sacrificio estuvo anclado a su perseverancia. Por eso, cuando mira hacia atrás, identifica que su mayor logro ha sido “levantar y sostener mi empresa por 20 años, haciendo que crezca con estabilidad y propósito”.

Y la travesía ha sido muy importante para ella: “No solo construí un negocio, sino que también construí un equipo y una misión. Hoy servimos a la comunidad latina con un acompañamiento cercano y un servicio excepcional que realmente marca la diferencia”.

Esa misión compartida es el corazón de su liderazgo.

Inspirar a otros, de la mano de Dios

Gloria también ha extendido su influencia a través de la escritura y las conferencias. Es autora de Fe, la clave del éxito, Metamorfosis: 31 días para cambiar tu vida y Carácter on fire: 31 días para transformar tu carácter, obras que reflejan su convicción de que el crecimiento personal es tan importante como el profesional.

Al hablar del mensaje que quiere transmitir a los demás, lo hace desde la responsabilidad: “Legado significa convertir mi experiencia en un camino lleno de valores, principios y amor para otros”.

“Lo que estoy construyendo hoy seguirá dando frutos para el futuro”, zanjó.

Su aspiración no es solo mantener una empresa exitosa, sino dejar una huella ética y espiritual que trascienda generaciones.

Gloria Herrera transformó la fe en estrategia y el servicio en misión. Su historia recuerda que el liderazgo auténtico no se mide solo por resultados financieros, sino por la capacidad de mantener los principios alineados con los sueños.

Cuando le pedimos que resumiera su historia en una sola frase, no dudó en afirmar: “De la mano de Dios lo imposible se hace posible”.