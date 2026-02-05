jueves 5  de  febrero 2026
Un experto advierte de que la obesidad puede condicionar la salud de la mujer en todas las etapas de su vida

El sobrepeso y la obesidad pueden afectar de forma directa y progresiva a la salud de la mujer a lo largo de su vida, desde la adolescencia hasta la edad avanzad

La obesidad es uno de los graves problemas de salud de la población en Estados Unidos.

El coordinador de Urgencias Ginecológicas en HM Hospitales, Manuel Marcos, ha explicado que la obesidad es una enfermedad crónica que afecta a múltiples órganos y sistemas y puede acompañar a la mujer en todas las etapas de su vida.

"No hablamos solo de peso, sino de salud global", ha destacado el experto durante su participación en la jornada 'Obesidad y Mujer: nuevas miradas', organizada por HM Hospitales.

a veces, lo importante no es el lugar, sino la conversacion
A veces, lo importante no es el lugar, sino la conversación
La práctica de los padres de compartir todo sobre la vida de sus hijos en redes sociales tiene nombre propio: sharenting.
El cerebro de los bebés clasifica los objetos con solo dos meses de edad

El sobrepeso y la obesidad pueden afectar de forma directa y progresiva a la salud de la mujer a lo largo de su vida, desde la adolescencia hasta la edad avanzada. Esta condición se asocia a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, ginecológicas, obstétricas y cardiovasculares, además de repercusiones relevantes en el bienestar emocional.

"A esto se suma, además, que socialmente la mujer experimenta una mayor presión estética, algo que conduce a que la obesidad también impacte más en su salud emocional. Paradójicamente, a pesar de ello, históricamente la mujer ha sido infradiagnosticada y, como consecuencia, infratratada. Esto es algo que en Novo Nordisk queremos cambiar", ha apuntado Paula Barriga, directora general de Novo Nordisk en España.

El impacto del exceso de peso varía según el momento biológico de la mujer. En la infancia y adolescencia puede asociarse a adelanto puberal, alteraciones endocrino-metabólicas o síndrome de ovario poliquístico. En la edad fértil se relaciona con infertilidad y con un mayor riesgo de complicaciones obstétricas como diabetes gestacional, preeclampsia, parto prematuro o incremento de cesáreas. Durante la menopausia, además, puede intensificar el síndrome climatérico, aumentar la disfunción del suelo pélvico, favorecer infecciones urinarias y elevar la incidencia de cáncer de útero y mama.

Según los expertos, en muchos casos, el ginecólogo es el único especialista al que la mujer acude de forma periódica, lo que convierte esta consulta en un punto estratégico para la prevención. "Debemos ser conscientes de la salud integral de la mujer y no ponernos de perfil ante un problema tan relevante como la obesidad", ha subrayado Marcos.

Desde esta perspectiva, los expertos coinciden en que el abordaje debe ser multidisciplinar, integrando especialidades como Atención Primaria, medicina interna, endocrinología, ginecología, nutrición y preparación física y psicología, a fin de brindar una atención continuada y adaptada a cada paciente. Asimismo, se ha puesto el acento en la necesidad de combatir la desinformación existente y alejarse de planteamientos centrados exclusivamente en la imagen corporal.

Las opciones terapéuticas pueden ser eficaces cuando están correctamente indicadas y supervisadas, y pueden complementarse con cirugía bariátrica en determinados casos. No obstante, los expertos han recordado que ningún enfoque terapéutico funciona a largo plazo sin cambios en el estilo de vida. El acompañamiento continuado, tanto presencial como a distancia, favorece también la adherencia terapéutica.

Asimismo, los especialistas han subrayado la importancia de la formación médica continuada para mejorar la detección precoz, el abordaje clínico y el seguimiento de la obesidad en la mujer a lo largo de todas las etapas de su vida.

"La obesidad es una enfermedad crónica y recidivante que reduce la esperanza de vida. Necesita apoyo profesional, un lenguaje no estigmatizante y un tratamiento continuado para mejorar la calidad de vida de las mujeres", concluye el coordinador de Urgencias Ginecológicas en HM Hospitales.

FUENTE: Con información de Europa Press

