Gobierno de EEUU anuncia medidas para combatir el fraude tras los casos que investigan en Minnesota

WASHINGTON — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes un paquete de medidas para combatir el fraude fiscal en Minnesota y aseguró que las autoridades han notificado a varias entidades la apertura de investigaciones por el desvío de fondos federales en distintos programas de carácter social en el estado.

"No permitiremos que la incompetencia y la obstinación del gobernador Tim Walz impidan que los perpetradores rindan cuentas. El presidente Trump se compromete a garantizar que los residentes de Minnesota honestos no sean engañados y que sus impuestos, ganados con tanto esfuerzo, no se malgasten", ha expresado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una rueda de prensa.

El Departamento de Justicia anunció que reforzará la oficina de la Fiscalía en Minnesota con fiscales adicionales en el marco de las investigaciones sobre los distintos casos de fraude que salpican al estado gobernado por el demócrata y excandidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, Tim Walz.

Bessent explicó que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una orden en los condados de Hennepin y Ramsey que exige a los bancos y a las entidades de transferencia de dinero que envíen información adicional sobre aquellos fondos transferidos fuera de Estados Unidos.

IRS se suma a la investigación

De la misma forma, emitió una alerta a las instituciones financieras para ayudarlas a identificar señales específicas de fraude en los programas federales de nutrición infantil, mientras que también anunció programas de capacitación para las autoridades policiales federales, estatales y locales a fin de que puedan combatir mejor los esquemas de fraude.

En el marco de este paquete de medidas, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) creará un grupo de trabajo específico para investigar a entidades implicadas en los esquemas de fraude en Minnesota, mientras que se están llevando a cabo auditorías en las instituciones financieras que facilitaron estos desvíos.

Las autoridades investigan una presunta red de fraude vinculada a la diáspora somalí de Minnesota por la que cientos de individuos se enriquecieron al establecer empresas que facturaron a agencias federales por millones de dólares en distintos servicios sociales que nunca fueron proporcionados.

Megafraude

El fiscal federal Joe Thompson cuantificó que la cantidad total de fondos federales desviados podría superar los 9.000 millones de dólares. Estos servicios estarían supuestamente destinados a la distribución de comida en colegios, así como a brindar servicios a niños autistas o atención médica a beneficiarios vulnerables de Medicaid, entre otros.

La trama cobró protagonismo después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se hiciese eco de un vídeo publicado en YouTube por un conocido influencer, Nick Shirley, un joven de 23 años que denunció que una decena de guarderías no prestaban ningún servicio en Minnesota, que estaban vacías, y que sus propietarios cobran millones de dólares y que se están embolsando el dinero de los contribuyentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nickshirleyy/status/2004642794862961123?s=20&partner=&hide_thread=false Here is the full 42 minutes of my crew and I exposing Minnesota fraud, this might be my most important work yet. We uncovered over $110,000,000 in ONE day. Like it and share it around like wildfire! Its time to hold these corrupt politicians and fraudsters accountable



We ALL… pic.twitter.com/E3Penx2o7a — Nick shirley (@nickshirleyy) December 26, 2025

El actual gobernador de Minnesota ha sido objeto de un amplio escrutinio por su gestión de los distintos casos de fraude en el estado. En medio de las presiones, anunció el lunes que retiraba su candidatura para lograr la reelección.

El Departamento del Tesoro estadounidense también investiga si parte del dinero de los contribuyentes del estado podría haber sido desviado al grupo terrorista Al Shabaab en medio de las críticas de los demócratas ante las presiones y los supuestos discursos de "odio" contra la comunidad somalí, un argumento empleado por la izquierda tras el escándalo.

Escándalos obligan a Walz a renunciar a la reelección

En un comunicado publicado en redes sociales, Walz, objeto de acusaciones sobre un supuesto escándalo de malversación de fondos, manifestó que el año 2025 ha sido "extraordinariamente difícil" para el estado que lidera: "Un grupo de criminales organizados han tratado de sacar provecho de la generosidad estatal".

La Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) colocó a Minnesota en el centro de una de las mayores investigaciones recientes sobre el uso indebido de fondos federales vinculados a la pandemia de COVID-19.

La agencia anunció la suspensión de casi 7.000 prestatarios tras identificar patrones que apuntan a un fraude sistemático en programas diseñados para sostener a pequeñas empresas durante la emergencia sanitaria, informó KSTP.

La auditoría interna de la SBA examinó miles de préstamos concedidos a través del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y los Préstamos por Daños Económicos en Caso de Desastre (EIDL), según reportó FOX News. De ese análisis surgieron aproximadamente 6.900 casos que, según la agencia, presentan indicios suficientes para justificar su exclusión inmediata de todos los programas de crédito de la SBA, incluidos los destinados a desastres naturales.

El presidente, Donald Trump, dijo que el fraude "es causado por personas que entraron en nuestro país ilegalmente desde Somalia", resaltó en Truth Social.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP