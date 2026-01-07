Departamento de Justicia despliega fiscales adicionales para investigar los casos de fraude en Minnesota

WASHINGTON — El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles que reforzará la oficina de la Fiscalía en Minnesota con fiscales adicionales en el marco de las investigaciones sobre los distintos casos de fraude que salpican al estado gobernado por el demócrata y excandidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, Tim Walz.

La fiscal general, Pam Bondi, señaló en un comunicado recogido por la cadena NBC News que el Departamento de Justicia "está listo para desplegarse en cualquier otro estado" donde haya "esquemas de fraude similares" que estén "robando dinero a los contribuyentes estadounidenses".

Las autoridades locales abrieron una investigación en 2021 por una presunta red de esquemas fraudulentos, muchos de ellos vinculados a la diáspora somalí de Minnesota, por el que cientos de individuos se enriquecieron al establecer empresas que facturaron a agencias federales por millones de dólares en distintos servicios sociales que nunca fueron proporcionados.

El fiscal federal Joe Thompson cuantificó que la cantidad total de fondos federales desviados podría superar los 9.000 millones de dólares. Estos servicios estarían supuestamente destinados a la distribución de comida en colegios, así como a brindar servicios a niños autistas o atención médica a beneficiarios vulnerables de Medicaid, entre otros.

La trama cobró protagonismo después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se hiciese eco de un vídeo publicado en YouTube por un conocido influencer, Nick Shirley, un joven de 23 años que denunció que una decena de guarderías no prestaban ningún servicio en Minnesota, que estaban vacías, y que sus propietarios cobran millones de dólares y que se están embolsando el dinero de los contribuyentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nickshirleyy/status/2004642794862961123&partner=&hide_thread=false Here is the full 42 minutes of my crew and I exposing Minnesota fraud, this might be my most important work yet. We uncovered over $110,000,000 in ONE day. Like it and share it around like wildfire! Its time to hold these corrupt politicians and fraudsters accountable



We ALL… pic.twitter.com/E3Penx2o7a — Nick shirley (@nickshirleyy) December 26, 2025

Escándalos obligan a Walz a renunciar a la reelección

El actual gobernador de Minesota, Tim Walz, ha sido objeto de un amplio escrutinio por su gestión de los distintos casos de fraude en el estado. En medio de las presiones, anunció el lunes que retiraba su candidatura para lograr la reelección.

En un comunicado publicado en redes sociales, Walz, objeto de acusaciones sobre un supuesto escándalo de malversación de fondos, manifestó que el año 2025 ha sido "extraordinariamente difícil" para el estado que lidera: "Un grupo de criminales organizados han tratado de sacar provecho de la generosidad estatal".

El Departamento del Tesoro también investiga si parte del dinero de los contribuyentes del estado podría haber sido desviado al grupo terrorista Al Shabaab.

La Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) colocó a Minnesota en el centro de una de las mayores investigaciones recientes sobre el uso indebido de fondos federales vinculados a la pandemia de COVID-19.

La agencia anunció la suspensión de casi 7.000 prestatarios tras identificar patrones que apuntan a un fraude sistemático en programas diseñados para sostener a pequeñas empresas durante la emergencia sanitaria, informó KSTP.

La auditoría interna de la SBA examinó miles de préstamos concedidos a través del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y los Préstamos por Daños Económicos en Caso de Desastre (EIDL), según reportó FOX News. De ese análisis surgieron aproximadamente 6.900 casos que, según la agencia, presentan indicios suficientes para justificar su exclusión inmediata de todos los programas de crédito de la SBA, incluidos los destinados a desastres naturales.

El presidente, Donald Trump, dijo que el fraude "es causado por personas que entraron en nuestro país ilegalmente desde Somalia", resaltó en Truth Social.

FUENTE: Con informaciòn de AFP