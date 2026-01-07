miércoles 7  de  enero 2026
Escándalo

Departamento de Justicia despliega fiscales adicionales para investigar los casos de fraude en Minnesota

Cientos de individuos se enriquecieron al establecer empresas que facturaron a agencias federales por millones de dólares en distintos servicios sociales que nunca fueron proporcionados. El Departamento del Tesoro investiga si los fondos del estado fueron desviados al grupo terrorista Al Shabaab

El demócrata Tim Walz, gobernador de Minnesota.&nbsp;&nbsp;

El demócrata Tim Walz, gobernador de Minnesota.  

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles que reforzará la oficina de la Fiscalía en Minnesota con fiscales adicionales en el marco de las investigaciones sobre los distintos casos de fraude que salpican al estado gobernado por el demócrata y excandidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, Tim Walz.

La fiscal general, Pam Bondi, señaló en un comunicado recogido por la cadena NBC News que el Departamento de Justicia "está listo para desplegarse en cualquier otro estado" donde haya "esquemas de fraude similares" que estén "robando dinero a los contribuyentes estadounidenses".

Lee además
Varias personas pasan frente a la sede de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) en el área del Centro Federal del Suroeste el 24 de marzo de 2025 en Washington, D.C. 
INVESTIGACIÓN

Minnesota bajo la lupa federal por presunto fraude millonario en préstamos por la pandemia
La cinta policial rodea un vehículo que se sospecha está involucrado en un tiroteo por parte de un agente de ICE durante operaciones de aplicación de la ley federal el 7 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota.
EEUU

Agente de inmigración mata a una mujer que intentó atropellar a oficiales de ICE en Minnesota

Las autoridades locales abrieron una investigación en 2021 por una presunta red de esquemas fraudulentos, muchos de ellos vinculados a la diáspora somalí de Minnesota, por el que cientos de individuos se enriquecieron al establecer empresas que facturaron a agencias federales por millones de dólares en distintos servicios sociales que nunca fueron proporcionados.

El fiscal federal Joe Thompson cuantificó que la cantidad total de fondos federales desviados podría superar los 9.000 millones de dólares. Estos servicios estarían supuestamente destinados a la distribución de comida en colegios, así como a brindar servicios a niños autistas o atención médica a beneficiarios vulnerables de Medicaid, entre otros.

La trama cobró protagonismo después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se hiciese eco de un vídeo publicado en YouTube por un conocido influencer, Nick Shirley, un joven de 23 años que denunció que una decena de guarderías no prestaban ningún servicio en Minnesota, que estaban vacías, y que sus propietarios cobran millones de dólares y que se están embolsando el dinero de los contribuyentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nickshirleyy/status/2004642794862961123&partner=&hide_thread=false

Escándalos obligan a Walz a renunciar a la reelección

El actual gobernador de Minesota, Tim Walz, ha sido objeto de un amplio escrutinio por su gestión de los distintos casos de fraude en el estado. En medio de las presiones, anunció el lunes que retiraba su candidatura para lograr la reelección.

En un comunicado publicado en redes sociales, Walz, objeto de acusaciones sobre un supuesto escándalo de malversación de fondos, manifestó que el año 2025 ha sido "extraordinariamente difícil" para el estado que lidera: "Un grupo de criminales organizados han tratado de sacar provecho de la generosidad estatal".

El Departamento del Tesoro también investiga si parte del dinero de los contribuyentes del estado podría haber sido desviado al grupo terrorista Al Shabaab.

La Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) colocó a Minnesota en el centro de una de las mayores investigaciones recientes sobre el uso indebido de fondos federales vinculados a la pandemia de COVID-19.

La agencia anunció la suspensión de casi 7.000 prestatarios tras identificar patrones que apuntan a un fraude sistemático en programas diseñados para sostener a pequeñas empresas durante la emergencia sanitaria, informó KSTP.

La auditoría interna de la SBA examinó miles de préstamos concedidos a través del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y los Préstamos por Daños Económicos en Caso de Desastre (EIDL), según reportó FOX News. De ese análisis surgieron aproximadamente 6.900 casos que, según la agencia, presentan indicios suficientes para justificar su exclusión inmediata de todos los programas de crédito de la SBA, incluidos los destinados a desastres naturales.

El presidente, Donald Trump, dijo que el fraude "es causado por personas que entraron en nuestro país ilegalmente desde Somalia", resaltó en Truth Social.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

"Nunca esperé esto", dice creador de la imagen con IA del arresto de Maduro que se hizo viral

EEUU retira sanciones petroleras de forma selectiva y asume control del crudo venezolano tras caída de Maduro

EEUU impone pago de fianza de hasta 15,000 dólares a ciudadanos de Venezuela y Cuba que soliciten visado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La decisión de Rodríguez le atribuye a Marcano una vinculación directa con lo que ellos alegan fue un atentado.
VENEZUELA

Purga en el poder: Delcy Rodríguez destituye y manda a capturar al jefe que protegía a Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez sostiene un documento mientras habla durante una reunión con representantes diplomáticos acreditados en Caracas el 29 de septiembre de 2025.
DICTADURA

Régimen arrecia represión bajo liderazgo de Delcy Rodríguez, a pesar de "acuerdo" con EEUU

Fotografías ofrecidas por el régimen de Cuba. Militares fallecidos durante el operativo de captura del dictador venezolano, Nicolas Maduro.
NEXOS

55, la cifra de militares cubanos y venezolanos muertos en captura de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
úLTIMA HORA

Rubio explica ante el Congreso el plan de EEUU en Venezuela

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024. 
ANÁLISIS

Diosdado Cabello en la mira de EEUU, tampoco está a salvo bajo presidencia de Delcy Rodríguez

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
MÁS ESCAÑOS

DeSantis convoca sesión especial para redibujar los mapas congresionales y reaviva tensiones en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El visado de EEUU tendrá fianza.
MIGRACIÓN

EEUU impone pago de fianza de hasta 15,000 dólares a ciudadanos de Venezuela y Cuba que soliciten visado

Ralph Rosado, comisionado de Miami, acompañado de activistas venezolanos.
UNIDAD

Miami ratifica apoyo a intervención en Venezuela y alerta sobre represalias de grupos terroristas

La cinta policial rodea un vehículo que se sospecha está involucrado en un tiroteo por parte de un agente de ICE durante operaciones de aplicación de la ley federal el 7 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota.
EEUU

Agente de inmigración mata a una mujer que intentó atropellar a oficiales de ICE en Minnesota

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
úLTIMA HORA

Rubio explica ante el Congreso el plan de EEUU en Venezuela