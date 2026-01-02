viernes 2  de  enero 2026
INVESTIGACIÓN

Minnesota bajo la lupa federal por presunto fraude millonario en préstamos por la pandemia

La SBA suspendió a casi 7.000 beneficiarios en Minnesota tras detectar posibles irregularidades por unos $400 millones en préstamos durante la pandemia

Varias personas pasan frente a la sede de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) en el área del Centro Federal del Suroeste el 24 de marzo de 2025 en Washington, D.C.&nbsp;

Varias personas pasan frente a la sede de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) en el área del Centro Federal del Suroeste el 24 de marzo de 2025 en Washington, D.C. 

Chip Somodevilla/Getty Images/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) colocó a Minnesota en el centro de una de las mayores investigaciones recientes sobre el uso indebido de fondos federales vinculados a la pandemia de COVID-19.

La agencia anunció la suspensión de casi 7.000 prestatarios tras identificar patrones que apuntan a un fraude sistemático en programas diseñados para sostener a pequeñas empresas durante la emergencia sanitaria, informó KSTP.

La auditoría interna de la SBA examinó miles de préstamos concedidos a través del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y los Préstamos por Daños Económicos en Caso de Desastre (EIDL), según reportó FOX News. De ese análisis surgieron aproximadamente 6.900 casos que, según la agencia, presentan indicios suficientes para justificar su exclusión inmediata de todos los programas de crédito de la SBA, incluidos los destinados a desastres naturales.

La administradora de la entidad, Kelly Loeffler, explicó que los fondos comprometidos de forma irregular podrían rondar los 400 millones de dólares. Afirmó además que los expedientes con mayores evidencias serán remitidos a las autoridades federales para su eventual procesamiento penal y para iniciar acciones de recuperación del dinero.

El mensaje oficial apunta a marcar un punto de inflexión tras años de denuncias sobre abusos en los programas de alivio económico.

El impacto de la decisión no se limita a los prestatarios suspendidos. La SBA comunicó también la paralización de más de 5,5 millones de dólares anuales en apoyo federal a organizaciones asociadas que operan en Minnesota, medida que se mantendrá vigente mientras continúe la investigación. Esta determinación fue notificada formalmente al gobernador Tim Walz, en un contexto ya tenso por cuestionamientos previos sobre la supervisión de fondos públicos en el estado.

Entre los hallazgos más sensibles figura la presunta conexión de al menos 2,5 millones de dólares en préstamos con un esquema de fraude atribuido a una red con base en Minneapolis. Asimismo, la SBA detectó alrededor de 13.000 préstamos, por un monto cercano a los 430 millones de dólares, que habían sido señalados como sospechosos, pero aun así se desembolsaron, incluyendo algunos que terminaron siendo condonados.

Desde el gobierno estatal, Tim Walz, dijo que no se opone a las investigaciones federales y que su administración cooperará con ellas. Sin embargo, también ha sostenido que las fallas se originaron en los mecanismos de control federales y no en la gestión local, y ha denunciado lo que considera una ofensiva política contra Minnesota.

El caso adquiere ahora una nueva dimensión institucional: el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes celebrará en los próximos días una audiencia dedicada a examinar los programas de servicios sociales del Estado. Esa instancia legislativa podría aportar mayores definiciones sobre el alcance real del fraude, las responsabilidades administrativas y el futuro de los controles sobre los fondos de emergencia creados durante la pandemia.

FUENTE: Con información de KSTP / FOX News

