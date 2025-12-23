Gobierno de EEUU publica miles de nuevos documentos sobre el caso Epstein

Imagen de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell expuesta durante una conferencia de prensa.

WASHINGTON. - Al menos 8.000 nuevos documentos sobre el caso Epstein están disponibles este martes en la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre las nuevas publicaciones hay cientos de videos y audios, incluyendo imágenes de vigilancia de agosto de 2019, cuando el criminal sexual Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda, según el análisis de AFP.

El Departamento de Justicia publicó alrededor de 11.000 enlaces a nuevos documentos en línea, pero algunos de ellos no llevaban a ninguna parte, según investigadores.

El Congreso aprobó casi por unanimidad la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), que obligaba a publicar la totalidad de los documentos antes del viernes pasado.

Un grupo de víctimas del exfinanciero neoyorquino criticó el lunes que sólo una "fracción" de los archivos se hizo pública, y destacó el tachado de los elementos.

Los coauspiciadores de la EFTA, el demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie, amenazaron con presentar cargos por desacato contra la fiscal general Pam Bondi por no cumplir con la ley.

"El Departamento de Justicia debe dejar de proteger a los hombres ricos y poderosos que no fueron acusados" en este caso, denunció Khanna, al solicitar la publicación de ciertos documentos específicos del expediente.

FUENTE: Con información de AFP