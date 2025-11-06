jueves 6  de  noviembre 2025
Gobierno de Trump informa en el Congreso operaciones militares en el Caribe

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Defensa, Pete Hegseth, informaron sobre ataques a lanchas del narcotráfico; se prevé otra reunión

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios después de visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en representación del Gobierno de Trump, explicaron en el Congreso, durante casi una hora en la tarde de este miércoles, las operaciones militares desplegadas en el Caribe y el Pacífico, y el ataque a lanchas atribuidas al narcotráfico, ordenadas por el presidente Donald Trump.

El contenido de la exposición de los altos funcionarios no trascendió, pero fue comentada por representantes republicanos y demócratas que integran el Grupo de los 12, ante el cual justificaron las acciones navales y aéreas en la región.

En la sesión también participaron altos miembros de los comités de seguridad nacional.

“Estos narcoterroristas están involucrados en un acto de guerra contra EEUU y el despliegue es completamente apropiado”, expresó el senador republicano por Wisconsin, Ron Johnson, al comentar a los medios la reunión que fue anunciada por la Casa Blanca, el martes pasado.

Ataques "oportunos" contra narcotráfico

El motivo de la sesión fue informar sobre más de una docena de ataques a embarcaciones que estarían transportando droga y que han causado muertes de tripulantes, en el contexto del despliegue militar iniciado en septiembre pasado.

También, el senador republicano por Nebraska, Pete Ricketts, consideró que las acciones contra los carteles que apoyaría el régimen de Venezuela suponen una amenaza para Estados Unidos.

“El presidente está tomando las acciones oportunas para destruir esas lanchas que están introduciendo peligrosas drogas que matan a miles de personas en Estados Unidos cada año”, afirmó.

Otra reunión sobre militares en el Caribe

Tanto representantes republicanos como demócratas consideraron “útil” el informe presentado por Rubio y Hegseth, y algunos plantearon otra reunión para conocer más detalles.

“Necesitamos más respuestas y ahora voy a pedir una sesión de explicación frente a todos los senadores”, expresó el senador Chuck Schumer, quien integra la minoría demócrata del Grupo, tras señalar que la exposición “fue insuficiente”.

También la senadora demócrata Jeanne Shaheen dijo que se pedirá una explicación ampliada en una próxima comparecencia ante el Congreso.

Los representantes de la bancada opuesta a Trump sostienen que el gobierno no ha presentado pruebas con base legal que justifiquen el ataque de las lanchas consideradas “narcoterroristas”, ni por qué no se ha preferido arrestar a los tripulantes.

FUENTE: Con información agencias, NTN24

