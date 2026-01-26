Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

MIAMI. - El presidente de EEUU Donald Trump y altos funcionarios de su administración estarían considerando con reservas un nuevo plan para Venezuela si Delcy Rodríguez como jefa del régimen y del chavismo deja de ser la figura que asegura continuidad del proceso iniciado en el país a partir del petróleo y que exige estabilidad y seguridad necesaria para la transición.

Se trataría de un “consejo tecnocrático” con competencias y calendario limitado, similar al Consejo de la Paz que Trump proyecta en Gaza, según la información de un diario español.

La versión coincide con el asomo de nuevas tensiones entre el gobierno de Trump y Rodríguez expresadas con la retoma de una narrativa antiEEUU por parte del régimen en los últimos días.

Mensajes de Delcy Rodríguez

Este domingo, Rodríguez instó al gobierno estadounidense a no interferir en los asuntos internos del país, en una declaración que expertos consideran mensaje a lo interno, pero que preocupa en medio de tensiones dentro del propio régimen.

"Ya basta de órdenes de Washington. Vamos a la batalla diplomática frente a frente y le hemos dicho: No tenemos miedo, ¡Ya basta de las órdenes de Washington sobre lo político en Venezuela! ¡Ya basta de potencias extranjeras!", dijo en un acto en la refinería de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui en el oriente del país, en el contexto de la aprobación parlamentaria, en primera discusión, de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

“Con el gobierno de EEUU vamos a resolver nuestras controversias históricas a través de la diplomacia bolivariana", recalcó y amenazó con medidas extremas a dirigentes opositores que "han pedido bloqueos, invasión y que cayeran las bombas sobre nuestro territorio”, informaron agencias.

Rodríguez y el ministro de Interiores de Maduro, Diosdado Cabello, mantienen marcadas diferencias internas especialmente con relación a la seguridad del país que este último no ha controlado con la actuación represiva de agentes y la aparición intermitente de grupos “colectivos” armados.

Prioridad de Trump, otro plan

Según las informaciones, la prioridad de EEUU es evitar que Venezuela caiga en una espiral de violencia, ajustes internos y fragmentación de mandos, en medio de la negociación sobre el petróleo.

Y es que el gobierno de Trump revisa en estos momentos un escenario en el que la “caída súbita del régimen” o “su fractura por luchas internas” podría activar un efecto dominó, según dijeron fuentes al medio español.

Mencionó, entre los factores detonantes, el quiebre de la cadena de mando en seguridad, disputas por puertos y aeropuertos, sabotajes en el sistema eléctrico, descontrol en zonas mineras y hasta una nueva ola migratoria.

El sábado, el presidente Trump, en una nueva declaración sobre Venezuela, afirmó que EEUU ya procesa en sus refinerías el petróleo venezolano incautado en los buques con sanciones y reafirmó el control sobre el crudo.

“Venezuela tendrá parte y nosotros tendremos parte. Después entrarán las grandes empresas petroleras y nos llevaremos tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero de lo haya ganado jamás”, reportaron agencias.

